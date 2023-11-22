Basketbol şölenine büyük ilgi

KTÖS’ün düzenlediği ve toplamda 15 okulun 23 takımla yer aldığı KTÖS İlkokullar arası Talat Akkor Basketbol Şöleni’nin ilk günü zevkli müsabakalara sahne oldu.

Adına yaraşır bir şekilde şölen havasında geçen ilk gün 23 Nisan, 9 Eylül, Dr. Suat Günsel Lefkoşa ve NBC Alsancak İlkokullarının kız ve erkek takımları katıldı.

Şölenin ikinci ayağı 27 Kasım Pazartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda devam edecek. KTÖS İlkokullar arası Talat Akkor Basketbol Şölenine, Basketbol Federasyonu da aktif olarak katkı koyuyor.

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