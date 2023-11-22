Akçay’da cimnastikten sonra masa tenisi de oynanacak

KKTC Cimnastik Federasyonu ve Akçay Muhtarlığı işbirliği içerisinde Güzelyurt bölgesindeki çocuklara hizmet verecek olan Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi Koop Bank Birkan Uzun Cimnastik Salonunun yapımında sona geliniyor.

Batı bölgesindeki çocuklara cimnastik sporunun dışında masa tenisi sporunu da yaptırabilmek için KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, Masa Tenisi Federasyon Başkanı Mustafa Bekiroğluları’na ziyarette bulundu.

Ziyarette Batı bölgesindeki yapılan çalışmalar, Mustafa Bekiroğluları’na aktarılarak masa tenisinin salonda icra edebilmek için destek talebinde bulunuldu.

Mustafa Bekiroğluları da görüşmede Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi Koop Bank Birkan Uzun Cimnastik Salonunda masa tenisinin de yapılabilmesi için destek vereceğini açıkladı.

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