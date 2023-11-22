Burs Başvuru Sistemi, 23 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında tekrar açılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Kasım 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Burs Başvuru Sistemi, 23 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında tekrar açılacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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yükseköğrenim burs müracaatları

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, Burs Tüzüğü’nde yapılan değişiklikler nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için 23 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Burs Başvuru Sistemi’nin (YÖBİS) tekrar açılacağını duyurdu.

Çelebi, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yükseköğrenim Burs Müracaatları hakkında açıklama yaptı.


Burs Tüzüğü’nde yapılan değişiklikler nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için 23 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Burs Başvuru Sistemi’nin tekrar açılacağını belirten Çelebi, değişiklikler sonucu burs hakkı kazanan öğrencilerin başvuru yapması gerektiğini kaydetti.

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Tags:bursburs başvuru
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