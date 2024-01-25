Sağlıklı beslenme alanında faaliyet gösteren British Nutrition Foundation (Britanya Besin Vakfı) Bilim Direktörü Sara Stanner da çocuk obezitesiyle erken aşamada mücadele etmenin önemli olduğunu söyledi.

Araştırmacılar bu durumun gelecekte yaratacağı maliyeti de hesapladı.

Buna göre pandemi döneminde artan obezitenin İngiltere ekonomisine uzun vadedeki maliyeti 8 milyar sterlini (yaklaşık 300 milyar TL) aşabilir. Bunun 800 milyon sterlininin sağlık masrafları olacağı hesaplanıyor.