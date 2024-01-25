En güncel verinin bulunduğu geçen yıl ise bu oran yüzde 36,6 olmuştu.

İngiltere’deki Southampton Üniversitesi ve Southampton Biyomedikal Araştırma Merkezi’nden uzmanlar, yaklaşık yüzde 5’lik artışın 56 bin çocuğa denk geldiğini tespit etti.

Çocuk obezitesinin etkileri üzerine mevcut araştırmaları da inceleyen bilim insanları, bu çocukların büyük bir kısmının hayatının ilerleyen dönemlerinde diyabet, bazı kanser türleri, felç ve eklem iltihabıyla karşılaşma ihtimalinin daha fazla olacağına dikkat çekti.

Prof. Godfrey, hükümetin atabileceği adımlar arasında okul yakınlarında fast-food mağazalarını yasaklamak ve anaokullarında fiziksel etkinlikleri artırmak olduğunu ekledi.

Godfrey, özellikle yoksul ailelerin sağlıklı gıdaya erişiminin ve fiziksel egzersiz imkanının daha az olduğunu, bu yüzden bu ailelerin çocuklarının daha fazla etkilendiğini de belirtti.

Sağlıklı beslenme alanında faaliyet gösteren British Nutrition Foundation (Britanya Besin Vakfı) Bilim Direktörü Sara Stanner da çocuk obezitesiyle erken aşamada mücadele etmenin önemli olduğunu söyledi.

Araştırmacılar bu durumun gelecekte yaratacağı maliyeti de hesapladı.