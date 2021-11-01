Pandemi sonrası eğitim politikası

Ülkede hükümet istifa etmiş, Cumhurbaşkanı görevlendirme için UBP kurultayını bekliyor. Siz bu satırları okurken umarım UBP kurultayı da bitmiş olacak. Ülkenin gündemi pandemi ve UBP kurultayı oldu nerdeyse… Zamlar bile etkisini yitirdi. Eğitim zaten pek umurumuzda değil… Nasıl olsa okullarda yüz yüze eğitim başladı. “Bir şekilde öğretmenler bu işi götürür” anlayışı hakim…

Öyle anlıyoruz ki ülke kısa bir süre sonra seçime gidecek. Her seçim döneminde partilerin manifestosu olur veya olması lazım. Normal demokratik ülkelerde insanlar partilerin manifestolarına bakarlar ve ona göre oy verirler. Açıkçası ben partilerin eğitim politikalarını merak ediyorum.

Partiler manifestolarına, eski raflardan daha önce yazdıklarını mı çıkarıp yazacaklar yoksa pandemi sonrası dünyada yaşanan değişimleri dikkate alarak mı yazacaklar?

Pandemi sonrasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitim ihtiyaçları değişmiş, eğitim yeni bir hal almıştır. Ben açıkçası partilerin eğitim politikaları içerisinde uzun uzun cek caklı cümleler yerine çok daha somut, yapılabilecek hedefleri görmek isterim.

Gerek manifestolarda gerekse hükümet programlarında sayfalarca “eğitim politikası” başlığı altında madde madde cümleler bulabilirsiniz. Son üç yılda üç hükümet gördük. Hükümet programlarında eğitim adına yazılan tek bir şey yapıldığını gördünüz mü?

Hatta eğitim adına yapılacakların bu tür belgelere zaman belirterek yazılması çok daha iyi olur. Yani “üç ay içinde, şunu yapıyorum, bir yıl içinde bunu yapıyorum” demek daha iyi olur. En azından vatandaş da bunu denetler. Yapılıp yapılmadığını kontrol eder…

Partilerin manifestolarını dört gözle bekliyorum. Mesela pandemi döneminde öğrencilerin yaşadığı eğitim kayıplarını giderici herhangi bir planları var mı? Okullara teknolojik yatırım için bütçeden para ayrılacak mı?

Eğitim Bakanı sürekli olarak kısa bir süre içerisinde 17 tane okulun eğitime kazandırılacağını söylüyor. Örneğin bu okullar boş odalar ve masa sandalyesi olan sınıflardan mı oluşacak yoksa çağdaş teknolojik donanımları da olacak mı?

Bu yıl yüz yüze eğitim kalabalık sınıflarda başladı. Bazı okullarda sınıflardaki öğrenciler ikiye bölündü. Çocuklar bir gün okula gidip bir gün gitmiyor. Mesela bu konuda bir planlama var mı? Bu sorunu nasıl giderecekleri ile ilgili manifestolarda akla yatkın, sorun çözücü hedefler görecek miyiz?

Siyasete olan güvensizliği gidermenin yolu da siyasi partiler adına söylediklerini yapmaktan geçer. Manifestolar ya da hükümet programları sayfalar dolusu yazmaktan çok, somut yapılabilir hedeflerle dolu olmalıdır. Vatandaş neyin yapılabilir neyin yapılamaz olduğunu zaten biliyor. Bazen küçük dokunuşlar, eğitimde önemli işler yapar.

İstikrarsız ve kısa sürede değişen hükümetler yapılabilecekleri yaptırmaz hale getiren unsurlardan biridir. Özellikle eğitimde yıllardır bir devlet politikası geliştiremediğimiz için her yıl değişen hükümetlerin vatandaşa yararlı politikalar üretmesi mümkün değildir.

Yaklaşan seçimler öncesi siyasi partilere çağrımdır… Pandemi sonrası iki önemli konu var: Eğitim ve Ekonomi. Kıbrıs Türk halkı pandemi sonrasında bu iki konuya daha çok önem verir oldu. Bu konuda doğru politika üreten, vatandaşın gönlünü kazanan başarılı olacaktır. Ancak vatandaş neyin yapılabileceğini neyin yapılamayacağını çok iyi biliyor. Atıp tutmak yerine yapılabilecek hedeflere odaklanın… Benden söylemesi…