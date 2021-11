İŞİTME ENGELSİZ LİDERLER

Daha iyi bir lider olmak ister misiniz?

O zaman mesajım basit:

Konuşmayı bırak ve dinlemeye başla

Lider olmak, retorik zenginliğinizi artırmak için bir tecrübe olarak görülmemelidir. Zeki liderler, hükmetmek veya tek taraflı monologlar gerçekleştirmek yerine etkili bir şekilde dinlemenin ne kadar önemli olduğunu bilirler. Dinlemek keşfetmekle ilgilidir ve keşif sadece şimdiyi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda geleceği de etkileyebilir.

İçinde bulunduğumuz anlık iletişim çağında herkes aklından geçenleri iletmek için o kadar aceleci görünüyor ki, başkalarının zihinlerinden öğrenilebilecek birçok önemli şeyin değerini fark edemiyorlar. Herkesten farklı olarak, gerçek liderler aktif bir şekilde dinlemenin yeni ve daha iyi yollarını ararlar. Onlar, bilginin ve bilgeliğin konuşarak değil de dinleyerek kazanıldığını bilirler.

Bir dakikanızı ayırın ve aklınıza gelen herhangi bir büyük lideri tekrar düşünün… Satır aralarını okuma konusunda ne kadar usta olduklarını göreceksiniz. En iyi liderler, herkese söylenmeyen, çoğu kişinin tanık olmadığı veya kimsenin duymadığı şeyleri anlama konusunda mucizevi bir yeteneğe sahip değildir. Onlar dinlemenin önemini bilen stratejik ve sezgisel dinleyicilerdir.

Egolarını iyi beslemiş liderler, her konunun her zaman kendileriyle ilgili olduğunu düşünürler. Savunmaya geçerler ve her konuyu ya eleştiri ya da itiraz olarak görürler. Oysa bu doğru değildir. Bu yüzden ne söyleyeceğiniz konusunda endişelenmeyi bırakın ve söylenenlere odaklanın. Fikirlerinizin onaylanması ve egonuzun okşanması için dinlemeyin, size meydan okunması ve bu sayede yeni bir şeyler öğrenmek için dinleyin.

Her zaman haklı olamazsınız bu yüzden her şeyi biliyormuş gibi davranmayı bırakın ve kendinizi başkalarına karşı alçaltın. Size duyulan korkudan, pozisyonunuzdan veya mecburiyetten dolayı vızıltı şeklinde duyulmak değil de gerçekten saygı ve merakla dinlenmek istiyorsanız, siz de başkalarını dinleme nezaketini gösterin.

Birisi iletişim kurmadığı için bir şey söylemediğini düşünmeyin. İnsanlar sözlü iletişimlerinde olduğu kadar eylemleri, eylemsizlikleri, beden dili, yüz ifadeleri vb. ile de çok şey söylerler. Aslında, çoğu insan muhalefetini veya sizi anlamadığını açıkça sözlü olarak ifade edemez. Özellikle iş hayatında. Ancak neredeyse her zaman sözlü olmayan ifadeleriyle çok net bir mesaj iletirler. Sezgisel dinleyiciler mesajın arkasındaki gerçek hikâyeyi ve konunun ötesindeki fırsatları dinlerler. Doğal olarak da fırsatları yakalayan, sorunları büyümeden çözen ve güven uyandıran proaktif liderlere dönüşürler.

Dinleme becerilerinizi nerede ve kimlerle uygulayacağınızı da öğrenmeniz gerekiyor. Müşterilerinizi, rakiplerinizi, meslektaşlarınızı, astlarınızı ve sizi önemseyenleri hatta sizi önemsemeyenleri dinleyin. İnsanlara nasıl daha iyi bir yönetici olabileceğinizi sorun ve ardından DİNLEYİN. Sadece yüz yüze değil, her platformda dinleyin. Yazıların arkasındaki mesajı, telefondaki ses tonunu, sosyal medyadaki yorumları ve söylenmeyenleri dinleyin.

Size edilecek en iyi iltifatlardan biri, iyi bir dinleyici olmanızdır. Bu şekilde tanınmak kapıları açacak, fırsatları ortaya çıkaracak ve sizi tek yönlü konuşmanın asla ulaşamayacağı yerlere götürecektir. Dinlemek, başkalarına saygı duyduğunuzu gösterir ve ayrıca güven oluşturmanın da ilk adımıdır. Bazıları ne kadar iyi konuştuğunuzdan etkilenebilirken, doğru insanlar ne kadar iyi dinlediğinizden etkilenecektir.

Size üzerinde düşünmeniz için son bir düşünce bırakmama izin verin – ileri düzeyde dinleme becerilerine hazırsanız, yalnızca sizinle aynı fikirde olanları dinlemekle kalmayın, aktif olarak muhalif görüş ve düşünceleri araştırın. Karşınıza çıkanları, size meydan okuyanları, sizi esnetenleri ve sizi geliştirenleri dinleyin. Sadece kafa sallayanları değil profesyonelleri dinleyin.

Bilgelik sadece sizden daha tecrübeli, yaşlı veya sizin “önemli” diye düşündüğünüz kişilerden gelmez. Eğer dinlemeye istekliyseniz, görüş alanınızı genişletin ve farklı bakış açılarına ve deneyimlere sahip olanlardan öğrenin. Böylece her an yeni birşey keşfedebilirsiniz. Dinlemeye istekliyseniz herkes dünyanıza değer katabilir. Tabii ki bu yüzden de dinlemek için asla çok meşgul olmamalısın.

Gerçek bilgelik muhalefet görmez, sadece fırsat görür.

Dinlemenin en sık gözden kaçan yönlerinden biri de, katkıları için başkalarına teşekkür etmektir. Birini dinlemekten fayda görüyorsanız, hatta görmüyorsanız da onlara teşekkür edin. Herhangi bir değer algılanmasa bile, zamanları ve girdileri için onlara teşekkür edin. Enerjiye, fikirlere, eylemlere veya sonuçlara katkıda bulunanlara teşekkür etmeyi asla unutmayın. İyi niyet inşa etmede başkalarını takdir etmek kadar işe yarayan çok az şey vardır.

Hayatınızda ampulün söndüğü o noktaya geldiğinizde ve bilginin dudak oynatmakla değil, kulak kirini temizlemekle kazanıldığını anlamaya başladığınızda, yetenekli bir iletişimci olma yolunda ilk adımı atmış olursunuz.

Bence harika konuşmacılar gerçekten çok değerlidir, ancak harika dinleyiciler çok nadir bulunur ve etkili dinlemeyen biri saygı duyulan bir konuşmacı zaten olamaz. Bu yüzden:

“Az konuş, çok dinle, çok sor”

Dr. Vildan Esenyel