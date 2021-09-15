Pandemi Hastanesi’nde 130 yatağın 68’i dolu

Havadis Web TV’de yayınlanan,Damla Dabis’in sunduğu Gün Başlarken programına katılan Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner , Pandemi Hastanesi ile ilgili son bilgileri aktardı.

Pandemi Hastanesi’nde şu an 130 yatağın 68’inin dolu olduğunu belirten Uçaner, yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen 15 yaşındaki gencin durumunun stabil olduğunu belirtti. Yoğun bakımda yatan hastaların 15-92 yaş aralığında olduğunu ifade eden Uçaner, iki hastanın durumunun diğer hastalara göre daha iyi olduğunu söyledi.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 10, 4’ü entübe ediliyor

Yoğun bakımda hasta sayısının dün 12 olduğunu, 2 hastanın taburcu edilmesiyle bu sayının10’a düştüğünü belirten Uçaner, 4 hastanın entübe edildiğini açıkladı.