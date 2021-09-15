Hapishaneye uyuşturucu taşıyan drone yolunu şaşırınca okulun bahçesine indi

Brunswick County Şerifi Brian Roberts, bir görgü tanığın paketin bir drone tarafından saat 5.30 gibi okul bahçesine bırakıldığını gördüğünü aktardı. Roberts, tanığın daha sonra bir arabanın bahçeye gelip drone’u aldığını fakat paketi bıraktığını söylediğini belirtti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ekipler, paketin aslında Lawrenceville Hapishanesi’ne gönderilmek istendiğini tespit etti.

Paketin içinden marihuana, tütün, USB-C dönüştürücüsü ve cep telefonları çıktı.

Şerif Roberts, bu yıl benzer birkaç olayla daha karşılaştıklarını belirterek bölgede başka drone’lar görüldüğüne dair ihbarlar aldıklarını söyledi.

Independent Türkçe, WTVR, NBC 12

Derleyen: Yasin Sofuoğlu