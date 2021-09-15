Hapishaneye uyuşturucu taşıyan drone yolunu şaşırınca okulun bahçesine indi

ABD’de içinde marihuana ve tütün gibi şeylerin bulunduğu bir paket taşıyan drone, hapishaneye gitmeye çalışırken bir okulun bahçesine düştü.
Pazartesi günü Brunswick County Şerif Bürosu, saat 8.30 civarında Lawrenceville bölgesindeki Brunswick Akademisi’nden okulun dışında “şüpheli paket” olduğuna dair bir ihbar aldı.
Brunswick County Şerifi Brian Roberts, bir görgü tanığın paketin bir drone tarafından saat 5.30 gibi okul bahçesine bırakıldığını gördüğünü aktardı. Roberts, tanığın daha sonra bir arabanın bahçeye gelip drone’u aldığını fakat paketi bıraktığını söylediğini belirtti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ekipler, paketin aslında Lawrenceville Hapishanesi’ne gönderilmek istendiğini tespit etti.
Paketin içinden marihuana, tütün, USB-C dönüştürücüsü ve cep telefonları çıktı.
Şerif Roberts, bu yıl benzer birkaç olayla daha karşılaştıklarını belirterek bölgede başka drone’lar görüldüğüne dair ihbarlar aldıklarını söyledi.
Independent Türkçe, WTVR, NBC 12
Derleyen: Yasin Sofuoğlu