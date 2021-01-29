Pandemi döneminde sağlık için fiziksel aktivite önemli

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) Müdürü Prof. Dr. Ali Emre Erol, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında spor salonları, parklar, havuz ve stadyumların kapatıldığını ve birçok insanın spor faaliyetlerini gerçekleştiremediklerini belirterek, bu durumun fiziksel zindelik kaybına neden olduğunu dile getirdi.

Bu süreçte birçok kişinin fiziksel olarak daha az aktif olduğunu vurgulayan Erol, “Bununla beraber, daha uzun süre ekran başında geçiriyor, düzensiz uyuyor ve kötü beslenme alışkanlıkları ediniyoruz. Böylece kilo alımı artıyor” anımsatmasında bulundu.

Prof. Dr. Erol, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 150 dakika orta yoğunlukta veya 75 dakika yüksek yoğunlukta periyodik haftalık fiziksel aktivite gerçekleştirmenin önemine dikkat çektiğini söyleyerek, söz konusu aktivitenin özellikle endişe, kriz ve korkunun giderilmesinde de çok yararlı olacağını ifade etti.

Herkes evinde ekipman ya da yeterli alan olmadan da egzersiz yapabilir

Herkes için, evde herhangi bir ekipman ya da yeterli alan olmadan da egzersiz yapmanın mümkün olduğuna dikkat çeken Erol, ev hayatında hareketsiz kalan bireyler için gün içinde hem fiziksel hem de zihinsel daha aktif olma seçenekleri hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Erol, özellikle esneme ve nefes alma egzersizleri, müzik eşliğinde dans, ev işi yapma ve merdiven çıkma gibi aktiviteler yapılabileceğini ifade ederek, “Bunların yanı sıra, internet erişimi olanlar için farklı özelliklere sahip kişi ve gruplara göre uyarlanmış pandemi sırasında nasıl aktif kalacağına dair birçok ücretsiz online kaynak bulunmaktadır” dedi.

Birçok online eğitimin ücretsiz olduğunun altını da çizen Erol, “Eğitimler ile esneme, meditasyon, yoga ve tüm ailenin katılabileceği dans dersleri, her yaştan insana hitap eden fiziksel fitness oyunları vb. yararlanılabilir” ifadesini kullandı.

Erol, fiziksel uygunluğu korumanın bir diğer önemli yönünün kas gücünü korumaya yardımcı olan kendi vücut ağırlığı ile gerçekleştirilen kuvvet antrenmanları olduğunu söyleyerek, bunun özellikle yaşlı kişiler ve fiziksel engelli kişiler için çok önemli olduğunu da ekledi.