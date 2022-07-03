Pakistan’da yolcu otobüsü vadiye devrildi: 19 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, Ketta şehrinden Ravalpindi’ye doğru yola çıkan otobüs, henüz belirlenemeyen bir sebeple Shirani bölgesinde vadiye devrildi.

Kazada en az 19 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Yetkililer, otobüste 35 kişinin bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Başbakan Şahbaz Şerif, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.