İsrail, ilk kez Fas’taki bir askeri tatbikata gözlemci olarak katıldı

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, İsrail ordusu ve Savunma Bakanlığından yetkililer, ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) ve Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri öncülüğünde düzenlenen “Afrika Aslanı 2022” tatbikatına ilk kez gözlemci olarak katıldı.

İsrail’in tatbikata katılımının, İsrail ve Fas arasındaki güvenlik alanındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik bir adım olduğu ve Fas ordusuna bağlı Terörle Mücadele Birimi’nin geçen yıl İsrail’de düzenlenen çok uluslu tatbikata katılımının devamı niteliğinde olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca “İki ülke arasındaki güvenlik ve savunma bağları; ekonomi, kültür, eğitim, atletizm ve daha pek çok alanda kapsamlı ve gelişmiş bağların bir parçasıdır.” ifadelerine yer verildi.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020’de, ülkesinin Fas’ın Batı Sahra bölgesi üzerindeki egemenliğini tanıdığını ve bölgedeki Dahla kentinde bir ABD konsolosluğunun açılacağını duyurmuştu.

Rabat yönetimi de aynı gün, 2000 yılında askıya aldığı İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı. Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan’ın ardından İsrail ile yakın dönemde normalleşme anlaşmasına varan 4’üncü Arap ülkesi olmuştu.