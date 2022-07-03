Harmancı: Kanlıdere bölgesinin kullanıma açılabilmesi için hazırlıklar yapıyoruz

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Harmancı’nın açıklaması şu şekilde:

Harmancı, Kanlıdere için 5 kilometrelik alanda ağaçlandırma, peyzaj çalışmaları ve doğayla uyum içinde bir yaşam için ön çalışması ve talebi LTB tarafından yapılan, projelendirmesi AB tarafından ihale edilen dizayn sürecinin hayat bulmasının nihai hedefleri olduğunu ifade etti.

“Bu hedefe ilerlerken derenin ıslahı ile hem kış aylarına hem de ilk kez kendi kaynaklarımız çerçevesinde yürüyüş ve kullanıma başlanabilmesi için de hazırlıklarımızı yapıyoruz.”

Bölgedeki habitatı korumayı amaçladıklarını belirten Harmancı, “Lefkoşalıların huzurlu ve doğal ortam ihtiyacını karşılayabilmek adına ısrarlı çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.