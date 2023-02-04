Pakistan Wikipedia'yı yasakladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Şubat 5, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Pakistan Wikipedia’yı yasakladı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Wikipedia

Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi, dini değerlere saygısızlıkla ilgili içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle Wikipedia’yı yasakladı.

Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi’nin (PTA) dini değerlere saygısızlıkla ilgili içerikleri kaldırması için Wikipedia’ya verdiği 48 saatlik süre doldu.

PTA Sözcüsü Malahat Obaid, dini değerlere saygısızlıkla ilgili içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle Wikipedia’nın Pakistan’da yasaklandığını belirtti.


Obaid, platformun söz konusu içerikleri kaldırması halinde yasak kararının gözden geçirilebileceğini vurguladı.

Pakistan Telekomünikasyon Otoritesinden 1 Şubat’ta yapılan açıklamada, dini değerlere saygısızlıkla ilgili içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle Wikipedia’ya erişimin 48 saatliğine yavaşlatıldığı belirtilmişti.

PTA, Wikipedia’nın söz konusu içerikleri kaldırmadığı taktirde platformun Pakistan’da uzun süreli yasaklanacağını kaydetmişti.

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Tags:pakistanWikipedia
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