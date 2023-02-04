İki sporcumuz U14 Türkiye Şampiyonası’nda yarışacak

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerin Türkiye Salon Şampiyonaları’na katılımları sürüyor. Daha önce U20, U18 ve U16 kategorilerinde gerçekleşen katılımların ardından U14 kategorisinde iki sporcumuz Bursa’daki şampiyonada derece arayacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 4-5 Şubat tarihlerinde düzenlenen Türkiye U14 Salon Şampiyonası’nda yüksek atlama branşında Erdinç İnçay ve uzun atlama branşında Kaan Öztürk yarışacak. Kafilede antrenör olarak Mehmet Baykent yer alıyor.