İki sporcumuz U14 Türkiye Şampiyonası’nda yarışacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Şubat 5, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

İki sporcumuz U14 Türkiye Şampiyonası’nda yarışacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
İki sporcumuz U14 Türkiye Şampiyonası’nda yarışacak

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerin Türkiye Salon Şampiyonaları’na katılımları sürüyor. Daha önce U20, U18 ve U16 kategorilerinde gerçekleşen katılımların ardından U14 kategorisinde iki sporcumuz Bursa’daki şampiyonada derece arayacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 4-5 Şubat tarihlerinde düzenlenen Türkiye U14 Salon Şampiyonası’nda yüksek atlama branşında Erdinç İnçay ve uzun atlama branşında Kaan Öztürk yarışacak. Kafilede antrenör olarak Mehmet Baykent yer alıyor.


Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Erdinç İnçayKaan ÖztürkMehmet BaykentTürkiye U14 Salon Şampiyonası
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar