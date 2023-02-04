ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Şubat 5, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı

ABD’de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 adet azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes’un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Ocak -3 Şubat haftasında önceki haftaya göre 10 adet azalarak 599’a geriledi.

ABD’deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 102 adet arttı.


Perşembe gününü 82,17 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 79,73 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 73,20 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 75,97 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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Tags:ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı
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