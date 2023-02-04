18 yaşındaki genç ilk denemesinde büyük ikramiyeyi tutturdu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Şubat 5, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

18 yaşındaki genç ilk denemesinde büyük ikramiyeyi tutturdu

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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18 yaşındaki genç büyük ikramiye kanada

Kanada’da 18 yaşındaki Juliette Lamour, ilk denemesinde Altın Top sayısal lotosundan 48 milyon Kanada doları (yaklaşık 675 milyon TL) kazandı.

Ödülüyle ilgili resmi işlemleri tamamlamak için cuma günü Ontario Piyango İdaresi’ne giden Lamour, “Mutluluktan ağladım” dedi.

Ontario eyaletindeki Sault Ste. Marie’de oturan genç tıp öğrencisi, 7 Ocak’ta yapılan çekiliş için bilet aldığını bile unuttuğunu anlattı.


Lamour, bir arkadaşının kendisine sayısal lotoyu kazanan kişinin Sault Ste. Marie’den çıktığını söylemesi üzerine kendi biletini cep telefonu uygulamasından kontrol ettiğini belirtti.

Genç, ekranda “Büyük ikramiyeyi kazandınız” yazısını görünce şaşkına döndüğünü ifade etti.

Lamour paranın bir kısmını, Algoma Üniversitesi’ndeki eğitimini tamamlayıp doktor olmak için gerekli masrafları karşılamak amacıyla kullanacağını söyledi.

Okulunu bitirdikten sonra ikramiyesini kullanarak farklı ülkeleri gezmek istediğini belirten Lamour, şu ifadeleri kullandı:

“Okul biter bitmez ailemle birlikte bir kıta seçip keşfetmeye başlayacağız. Farklı ülkeleri görmek, bu ülkelerin tarihlerini ve kültürlerini incelemek, yemeklerini denemek ve burada konuşulan dilleri dinlemek istiyorum.”

Lamour, ülkede bu kadar büyük bir para ödülü kazanan en genç kişi oldu.

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Tags:18 yaşındaki gençbüyük ikramiyeKanada
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