Pakistan ‘muson’ etkisinde: Ölü sayısı 1396’ya çıktı

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran’dan bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle 499’u çocuk, 280’i kadın 1396 kişi öldü, 12 bin 728 kişi yaralandı.

Yağışlar nedeniyle 1 milyon 743 bin 345 ev hasar gördü, bunların 568 bin 817’si tamamen yıkıldı.

Toplamda 6 bin 674 kilometre yol, 269 köprü yıkıldı, 750 binden fazla çiftlik hayvanı telef oldu.

Yağışlardan 33,4 milyon kişi etkilenirken, kurulan çadır kamplarında 634 bin 749 kişi yaşamını sürdürüyor.