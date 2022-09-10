Kraliçe II. Elizabeth’in yer aldığı banknot, pul ve pasaportlar değişecek mi?
70 yıl tahtta kaldıktan sonra, Kraliçe II. Elizabeth İngiliz halkının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Portresi pullara, madeni paralara, banknotlara ve pasaportlarda kullanılıyordu. Peki şimdi ne farklı olacak?
Art arda gelen hükümdarların madeni paralara bu şekilde yerleştirilmesi 17’nci yüzyıla dayanan bir gelenek.
Öte yandan, yeni paraların tasarlanıp Kraliyet’ten onay alması biraz vakit alacak; II. Elizabeth’in madeni paraları da Kraliçe’nin tahta geçmesinden bir yıl sonra piyasaya sürülmüştü.
Sadece Kraliçe’nin yüzünün yer aldığı paralar kademeli bir şekilde yenileriyle değiştirilene kadar tedavülde kalacak.
Banknotlar
İngiliz Merkez Bankası, Kraliçe’nin yüzünün yer aldığı banknotların şimdilik bir süre daha tedavülde kalacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada, yas süreci bittikten sonra konu hakkında yeni bir duyuru yapılacağı belirtildi.
Kraliçe II. Elizabeth, banknotların üstünde fotoğrafı yer alan ilk Kraliyet üyesiydi.
Posta pulları
İngiliz Kraliyet Postası’nın 1967’den bastığı pullarda Kraliçe II. Elizabeth’in kabartmalı bir silueti yer alıyordu.
Bugün itibarıyla bu pulların üretimi durdurulacak fakat önceden basılmış olanların kullanımı devam edecek.
İngiliz Kraliyet Postası’nın kısa süre içinde üstünde Kral Charles’ın yer aldığı pulları tasarlayıp tedavüle sokması bekleniyor
Milli marş
Ulusal marştaki Kraliçe kelimeleri Kral’la değiştirilecek. Marşta İngilizcede kadınlar için kullanılan she ve her zamirleri de, erkekler için kullanılan he ve him’e dönüştürülecek.
Pasaportlar
Britanya pasaportlarının hepsi “Majesteleri” adına düzenleniyor. Kraliçe II. Elizabeth döneminde, pasaportların üstünde bu hitabın İngilizce karşılığı olan “Her Majesty” yazıyordu. Charles’ın Kral olmasıyla pasaportlar erkekler için kullanılan “His Majesty” adına düzenlenecek.
Eski pasaportlar geçerli olmaya devam edecek fakat yenisini çıkartanlar Kral adına basılmış belgeyi kullanacak.