Kraliçe II. Elizabeth’in yer aldığı banknot, pul ve pasaportlar değişecek mi?

Kraliçe II. Elizabeth 8 Eylül’de 96 yaşında hayatını kaybetti. 70 yıldır tahtta olan Kraliçe’nin yüzü banknotlardan posta pullarına kadar pek çok resmi belgede yer alıyordu.

Kraliçe’nin yerine oğlu Charles’ın geçip Kral olması, kamusal hayatın birçok alanında değişikliğe sebep olacak. Fakat Britanya Monarşisi’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarının adının ve fotoğrafının bulunduğu her belgeyi yeni Kral’ınkiyle değiştirmek yıllar sürecek.

Kral Charles’ın tahta geçmesinden şunlar etkilenecek:

Madeni paralar

Kral Charles’ın yüzü madeni paralarda Kraliçe II. Elizabeth’in yanında, sola dönük şekilde yer alacak.

Art arda gelen hükümdarların madeni paralara bu şekilde yerleştirilmesi 17’nci yüzyıla dayanan bir gelenek.

Öte yandan, yeni paraların tasarlanıp Kraliyet’ten onay alması biraz vakit alacak; II. Elizabeth’in madeni paraları da Kraliçe’nin tahta geçmesinden bir yıl sonra piyasaya sürülmüştü.

Sadece Kraliçe’nin yüzünün yer aldığı paralar kademeli bir şekilde yenileriyle değiştirilene kadar tedavülde kalacak.

[Fotoğraf: Getty Images (Kraliçe’nin portresini taşıyan ilk banknot, 1960 yılı.)]

Banknotlar

İngiliz Merkez Bankası, Kraliçe’nin yüzünün yer aldığı banknotların şimdilik bir süre daha tedavülde kalacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, yas süreci bittikten sonra konu hakkında yeni bir duyuru yapılacağı belirtildi.

Kraliçe II. Elizabeth, banknotların üstünde fotoğrafı yer alan ilk Kraliyet üyesiydi.

[Fotoğraf: Getty Images]

Posta pulları

İngiliz Kraliyet Postası’nın 1967’den bastığı pullarda Kraliçe II. Elizabeth’in kabartmalı bir silueti yer alıyordu.

Bugün itibarıyla bu pulların üretimi durdurulacak fakat önceden basılmış olanların kullanımı devam edecek.

İngiliz Kraliyet Postası’nın kısa süre içinde üstünde Kral Charles’ın yer aldığı pulları tasarlayıp tedavüle sokması bekleniyor

Milli marş

Ulusal marştaki Kraliçe kelimeleri Kral’la değiştirilecek. Marşta İngilizcede kadınlar için kullanılan she ve her zamirleri de, erkekler için kullanılan he ve him’e dönüştürülecek.

Pasaportlar

Britanya pasaportlarının hepsi “Majesteleri” adına düzenleniyor. Kraliçe II. Elizabeth döneminde, pasaportların üstünde bu hitabın İngilizce karşılığı olan “Her Majesty” yazıyordu. Charles’ın Kral olmasıyla pasaportlar erkekler için kullanılan “His Majesty” adına düzenlenecek.

Eski pasaportlar geçerli olmaya devam edecek fakat yenisini çıkartanlar Kral adına basılmış belgeyi kullanacak.