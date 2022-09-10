Macron’dan Fransız ürünleri tüketme çağrısı

BFMTV’nin haberine göre, Frans Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Outarville kentindeki açık hava tarım festivalinde konuştu.

Macron, Ukrayna-Rusya Savaşı ile iklim ve enerji krizi bağlamında “tarım ve gıda egemenliği”nin korunmasının en büyük mücadele olduğuna değinerek vatandaşları Fransız menşeli ürünleri tüketmeye ve satın almaya çağırdı.

“Herkesin seferberliğini gerektiren, zor, ciddi ve kendine özgü bir zamandan geçiyoruz.” diyen Macron, tarım ve gıda egemenliğinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Macron, Rusya ve Belarus’tan gelen gübre gibi tarımsal ürünlere bağımlılıktan kurtulmanın yanı sıra Moskova için “savaşta silah olan” artan enerji fiyatlarıyla başa çıkmanın da gerekliliğini vurguladı.