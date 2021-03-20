Dünya
Pakistan Başbakanı Covid-19’a yakalandı
Pakistan Sağlık Bakanı, Başbakan İmran Han’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Faisal Sultan, Han’ın evinde karantinada olduğunu Twitter hesabından açıkladı.
Başbakan İmran Han, iki gün önce Sinopharm firmasının COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptırmıştı.
Pakistan’da COVID-19 vakalarında yükseliş devam ediyor.
Pakistan’da son durum
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinin açıkladığı son verilere göre, tespit edilen 3 bin 449 vakayla ülkedeki sayı 619 bin 259’a yükselmişti.
Ölenlerin sayısı 40 artışla 13 bin 757’ye, iyileşenlerin de 578 bin 314’e çıktı.