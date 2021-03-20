Pakistan Başbakanı Covid-19’a yakalandı

Sağlık Bakanı Faisal Sultan, Han’ın evinde karantinada olduğunu Twitter hesabından açıkladı.

Başbakan İmran Han, iki gün önce Sinopharm firmasının COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptırmıştı.

Pakistan’da COVID-19 vakalarında yükseliş devam ediyor.

Pakistan’da son durum

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinin açıkladığı son verilere göre, tespit edilen 3 bin 449 vakayla ülkedeki sayı 619 bin 259’a yükselmişti.

Ölenlerin sayısı 40 artışla 13 bin 757’ye, iyileşenlerin de 578 bin 314’e çıktı.