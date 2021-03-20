Tesla araçların Çin ordusu tesislerine girişi yasaklandı

Çin ordusu, Tesla marka otomobillerin askeri binalara ve lojmanlara girmesini yasakladı.

Çin silahlı kuvvetleri, Tesla’nın araçlarındaki kameralarla askeri tesislerden “hassas veri” toplanabileceği endişesiyle, bu araçlara giriş yasağı getirildiğini duyurdu.

Askeri birimleri gönderilen emirde, “Tesla’nın araçlarındaki çok yönlü kameralar ve ultrasonik sensörlerin bazı yerleri ifşa edebileceği” bilgisi paylaşıldı.

Tesla otomobili olanlar tesis dışına park edecek

Buna göre askeri lojmanlarda oturan ve Tesla marka otomobile sahip kişiler, araçlarını tesis dışarısına park etmek zorunda kalacak.

Yaygın kamera ağına sahip

ABD menşeli elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın araçlarının, park etme ve tam otomatik sürüş sistemine yardımcı olmak için araç içinde ve dışında çok sayıda kamerası bulunuyor.

Bazı modeller, yan aynaların içerisinde gizlenmiş küçük kameralara da sahip.