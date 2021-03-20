Güney’de veliler Başkanlık Sarayı önünde toplanacak

G\u00fcney K\u0131br\u0131s'ta ortaokullar\u0131n a\u00e7\u0131lmayacak olmas\u0131na tepki g\u00f6steren veliler Ba\u015fkanl\u0131k Saray\u0131 \u00f6n\u00fcnde eylem yapacak.\r\n\r\n\r\n\r\nG\u00fcney K\u0131br\u0131s H\u00fck\u00fcmeti\u2019nin\u00a0Koronavir\u00fcs\u00a0tedbirleri \u00e7er\u00e7evesinde ortaokullar\u0131 a\u00e7mamaya y\u00f6nelik karar \u00fcretmesine tepki g\u00f6steren velilerin, Pazartesi g\u00fcn\u00fc Rum Ba\u015fkanl\u0131k Saray\u0131 \u00f6n\u00fcnde protesto eylemi yapacaklar\u0131 bildirildi.\r\n\r\nFileleftheros gazetesi, ortaokul \u00f6\u011frencilerinin 22 Aral\u0131k\u2019tan bu yana uzaktan e\u011fitim ald\u0131klar\u0131n\u0131 ve evde olduklar\u0131n\u0131; velilerin de bu duruma tepki g\u00f6sterdiklerini ve orta dereceli okullar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131 talep ettiklerini yazd\u0131.\r\n\r\nGazete, \u201cT\u00fcm K\u0131br\u0131s Orta \u00d6\u011fretim Velileri Konfederasyonu\u201dnun yetkili bakanlar ve h\u00fck\u00fcmete, bu kararlar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirmeleri i\u00e7in d\u00fcne kadar s\u00fcre tan\u0131d\u0131klar\u0131n\u0131 ve karar de\u011fi\u015fmeyince, Pazartesi ak\u015fam\u00fczeri Ba\u015fkanl\u0131k Saray\u0131 \u00f6n\u00fcnde eylem yapma karar\u0131 ald\u0131klar\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n\r\nOrtaokul \u00f6\u011frencileri aleyhinde ayr\u0131mc\u0131l\u0131k yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 savunan veliler, akademik y\u0131l\u0131n ba\u015f\u0131ndan beri uzaktan e\u011fitimde ya\u015fanan sorunlara da dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\n\r\n