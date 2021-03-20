Güney’de veliler Başkanlık Sarayı önünde toplanacak

Güney Kıbrıs Hükümeti’nin Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ortaokulları açmamaya yönelik karar üretmesine tepki gösteren velilerin, Pazartesi günü Rum Başkanlık Sarayı önünde protesto eylemi yapacakları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, ortaokul öğrencilerinin 22 Aralık’tan bu yana uzaktan eğitim aldıklarını ve evde olduklarını; velilerin de bu duruma tepki gösterdiklerini ve orta dereceli okulların açılmasını talep ettiklerini yazdı.

Gazete, “Tüm Kıbrıs Orta Öğretim Velileri Konfederasyonu”nun yetkili bakanlar ve hükümete, bu kararlarını değiştirmeleri için düne kadar süre tanıdıklarını ve karar değişmeyince, Pazartesi akşamüzeri Başkanlık Sarayı önünde eylem yapma kararı aldıklarını kaydetti.

Ortaokul öğrencileri aleyhinde ayrımcılık yapıldığını savunan veliler, akademik yılın başından beri uzaktan eğitimde yaşanan sorunlara da dikkat çekti.