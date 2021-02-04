Özyiğit: Yapılması gereken çok açık ve net

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, vaka sayıların ciddi oranda artmasına tepki göstererek yapılması gerekenin çok açık ve net olduğunu belirtti.

Özyiğit’in açıklaması şu şekilde:

Maalesef korkulan oluyor ve vaka sayıları ciddi oranda artıyor.

Hükümetin kararlarındaki gel gitler de vakalarla birlikte artıyor.

Bunu görmek için sadece bugün yaşananlara ve yapılan açıklamalara bakmak yeterli.

Oysa sağlıkla ilgili konuşulacak değil, yapılacak çok şey var.

Günlük vaka sayıları zaten her şeyi anlatıyor.

Bugün yeni rekor. 69’u yerel toplam 80 vaka.

Bununla birlikte sağlık altyapımız SOS veriyor.

Kapanma 1 hafta uzatıldı. Önümüzdeki 1 hafta da geçtiğimiz 1 hafta gibi olacaksa, maalesef bu kapanma da işe yaramayacak.

Yapılması gereken çok açık ve net;

Taksit taksit değil, TAM kapanma, daha sıkı denetim.

Umarım bu akşamki Bakanlar Kurulu toplantısından bu yönde kararlar çıkar.

Zaten geç kaldık, daha fazla geç kalmayalım..

Halkımız da kurallara uymalı, zorunlu olmadıkça evden çıkılmamalı.

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Kapanmayla birlikte ortaya çıkacak mağduriyete yönelik ise Sn. Başbakan dün bir paket açıkladı.

Detaylı açıklamayı yarın yapacağım ama şimdilik şu kadarını söyleyeyim,

Bu paket de geçmiş paketler gibi maalesef işe yaramayacak.

Mevcut sorunlar ve mağduriyetler giderilemeyecek.

Tıpkı UBP-HP döneminde açıklanan paketler gibi krizin derinleşmesini önleyemeyecek.