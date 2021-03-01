Özyiğit: Test sayılarının artması ve hızla aşılamanın tamamlanması gerekir

“Ülkenin halleri” başlıklı konuşma yapan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, zor günlerden geçildiğini, bu zor günlerde her türlü zorluğa rağmen özveriyle görev yapmaya çalışan basın mensuplarına yönelik saldırılar yapıldığını ifade ederek, Nur Nadir ve Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı kınadığını söyledi.

Özyiğit, olaylarla ilgili bu akşamki yürüyüşe katılacaklarını da belirtti.

Kıbrıs sorunuyla ilgili önemli bir sürece girildiğini kaydeden Özyiğit, Lute’un ziyareti çerçevesinde çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Brexit sonrası İngiltere’nin daha önce olmadığı kadar devreye girdiğini ifade eden Özyiğit tüm tarafların bu konuda çalışmalar yürüttüğünü anlattı. “Biz ise sadece izliyoruz” diyen Özyiğit, “biz ne yapıyoruz?” diye sordu.

Sosyal medyadaki paylaşımı sonrası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kendisine gel bilgi vereyim dediğini söyleyen Özyiğit, “neden sadece bize?” diye sordu, tüm partilere bilgi verilmesi gerektiğini kaydetti.

Bir yandan açılma konuşulurken diğer yandan test sayısının artırılması gerekirken düşürüldüğünü söyleyen Özyiğit, aşılama konusunda da sorunlar olduğunu söyledi.

Tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini kaydeden Özyiğit, vaka sayısının arttığını, bir an önce açılalım diyen sektör temsilcileri olduğunu ancak böyle giderse izinle bile sokağa çıkakta zorlanılacağını kaydetti.

Özyiğit, test sayılarının artması ve hızla aşılamanın tamamlanması temennisini dile getirdi.

Öğrencilerden karantina ücreti alınmamasına katıldığını anlatan Özyiğit, niye üniversitelerin de bu giderlere ortak edilmediğini sordu.

Bazı otellerin karantina oteli olması konusunda rüşvet iddiaları olduğunu ifade eden Özyiğit bunun mutlaka araştırılması gerektiğini belirtti.

Özyiğit otellerin günlük ücret taleplerine işaret etti, eğer karantina oteli olmasalar bu ücretleri alıp alamayacaklarını sordu.

Ekonomik örgütlerin Ankara ziyaretiyle hükümetin yok sayıldığını daha önce de söylediğini anımsatan Özyiğit, “anlaşılan oraya herkes kendi sıkıntısını anlatmak ve çözüm önerisi üretmek için gitti” dedi.

Vatandaşın geçim sıkıntısına işaret eden Özyiğit, “evine et alamayan insanlar var bu ülkede” dedi bu konunun hep birlikte konuşulması gerektiğini anlattı.

Taşımacıların “battık ama bizimle ilgilenen yok” dediğini dile getiren Özyiğit, tüm kesimlerle bir toplantı yapılması gerektiğini belirtti.

“74 öncesi iş ve güç birliğini, dayanışmayı özledik” diyen Özyiğit, “bu toplum bunu kaybetti yeniden birbirimize sıkı sıkıya sarılmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Aşılama olmadan okulları açmam dendiğini söyleyen Özyiğit, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşı programına dahil edilip edilmediğini sordu. Özyiğit yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şeyin tutamayacağını anlattı, hiç olmazsa 5-8-12’nci sınıfların yüz yüze eğitime alınmasının önemli olduğunu kaydetti.