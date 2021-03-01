Amcaoğlu: Öğrencilerin adaya gelmesi çok önemli

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “ben de hepiniz kadar bu ülkeyi seven biriyim” dedi.

Karantina süreçleri konusunda Otelciler Birliğiyle görüşüldüğünü ve ücret olarak 265 TL’lik standart bir rakam ortaya çıktığını anlatan Amcaoğlu, amacın karantinadaki kişilerin insani şartlarda misafir edilmesi olduğunu dile getirdi.

Temaslılar için açılan tesislerin ise sistemin çökmemesi açısından önemli bir görev yürüttüğünü kaydeden Amcaoğlu, Özyiğit’in “yapılan işlere kara çalmak için uğraştığını” söyledi.

Amacaoğlu, bu konuda araştırma yapılması için Sayıştaylığa başvuru yapılabileceğini söyledi, “eğer bildiğiniz bir şey varsa bunu yetkili makamlarla paylaşın” dedi.

Aşılamanın öğretmenlerle başlaması konusunda talepte bulunduğunu kaydeden Amcaoğlu, eğitimin devamı sürekliliği ve kalitesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Amcaoğlu 5-8-12’nci sınıfların yüz yüze eğitime geçmesi için gereken çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi.

Bakan Amcaoğlu, 15 yıllık işletmelerin kapandığına da işaret ederek, 21 yıldır teşvik verilen yükseköğretim ve turizm ayağa kaldırılamazsa sadece bu sektörlerde çalışanların değil tüm ülkenin büyük sıkıntılar yaşayacağını anlattı.

Bunun üzerine bazı vekiller, bu tespitleri hayata geçirmenin Amcaoğlu ve hükümetin görevi olduğunu söyledi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de yerinden söz alarak, karantina ücretleri için özel üniversiteler ve özel yurtlarla bir görüşme yapılıp yapılmadığını sordu, karantina otelleri konusundaki iddiaların kendi ürettiği iddiaları olmadığını söyledi.

Turizm ve yükseköğretimin teşvik edildiğini tekrarlayan Amcaoğlu, öğrencilerin adaya gelmesinin çok önemli olduğunu, bunun elbette devlet tarafından düzenleneceğini kaydetti; bunun hiçbir özel üniversitenin insafına bırakılamayacağını dile getirdi.

Amcaoğlu, devletin yükseköğretim öğrencilerini kendi evlatları gibi gözetmek zorunda olduğunu ifade etti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de eğitimin ve aşılanmanın planlanmasıyla ilgili hangi durumda olunduğunu sordu.

Amcaoğlu da aşılanmalar konusunda bir envanter çalışması yapıldığını, aşı talebinin buna göre yapılacağını söyledi, yaklaşık 8 bin 468 kişinin aşılanması halinde yüz yüze eğitime geçilebileceğini ve bunu ilgili bakanlıklarla paylaştıklarını anlattı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin aşılamanın tamamlanmasını beklemeden hızlı testle yüz yüze eğitimi koordineli şekilde başlattığını anımsattı ve buna benzer bir planları olup olmadığını sordu.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin salgının başlarında, okulların kapanması gerekmez dedikten sonra kapanması gerekir dediğini söyleyen Amcaoğlu, aç-kapa bir düzene girmek istemediklerini kaydetti.

Amcaoğlu, online eğitimin bir tamam şekilde yapılabilmesi için ciddi şekilde çalıştıklarını anlattı.

CTP Milletvekili Asım Akansoy ise, yeni kurulacağı açıklanan üniversitenin hangi ihtiyacı karşılayacağını sordu.

Bakan Amcaoğlu, yeni verilen bir üniversite izni olmadığını söyledi. Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi kampüsü için bir anlaşma yaptığını kaydeden Amcaoğlu, konunun zaten Meclis’in gündemine geleceğini anlattı.