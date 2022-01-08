Özyiğit: “TDP Olarak Emeğin, Emekçinin Yanında Duracağız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (TÜRK-SEN) ziyaret ederek Başkan Arslan Bıçaklı ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, Türk-Sen ve ona bağlı sendikaların verdikleri mücadeleyi selamladıklarını belirterek, özellikle son dönemlerde varılan mutabakatla Güney’de istihdam olanağı sağlama çabalarını takdir ettiklerini belirtti.

TDP olarak öncelikli görevlerinin gençlere bu topraklarda iş imkanı yaratmak, üretmeleri için gerekli sistemi kurmak ve gençlerin geleceklerini bu ülkede planlamalarını sağlamak olduğunu belirten Özyiğit, TDP’nin ülkedeki yeni yapılanmanın öncüsü olacağını kaydetti.

Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin kendilerinden başka kimseyi düşünmediklerini, asgari ücretin belirlenmesinde bile samimi olunmadığını ve belirlenen ücretin tekrardan görüşüleceğinin açıklandığını belirten Özyiğit, bu siyasi anlayışının hiçbir zaman emeğin, emekçinin yanında durmadığını kaydetti.

Ekonomik kriz karşısında ciddi bir mağduriyet yaşandığını, kendilerinin de bu bilinçle hareket ederek alım gücünü yükseltecek ve inşalarımızın rahat etmesini sağlayacak kararları alacaklarını belirten Özyiğit, “Biz emeğin yanında durmaya devam edeceğiz. Küçük ve orta boy işletmeler ile dar ve sabit gelirlerin destekçisi olacağız. Çalışanı mağdur etmeyeceğiz. Bu konuda çok açık ve netiz. Bunu yaparken de Türk Sen gibi paydaşlarla birlikte hareket edeceğiz” diye konuştu.

Arslan Bıçaklı: “Oy Vermek Çok Anlamlı ve Değerli”

Türk Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ise oy vermenin çok anlamlı ve çok değerli bir şey olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının da 23 Ocak’ta vereceği oylarla geleceği şekillendireceğini kaydetti.

Ülkede UBP başta olmak üzere bazı partilerin insanlara yalan söyleyerek oylarını aldıklarını ancak sonra da söz verdiklerinin tam tersini yaptıklarına dikkat çeken Bıçaklı, “Ülkeyi yönettiğini iddia edenler ülkeyi parsel parsel satıyorlar ama burada onlar kadar onları seçenler de sorumludur” dedi.

Ülkenin çok kötü günlerden geçtiğini, alım gücünün düştüğünü, iğneden ipliğe her şeyin zamlandığını buna karşın çalışanların özellikle asgari ücrete yeterli zammın yapılmadığını belirten Bıçaklı, 2 yıldır hiçbir hükümet yetkilisinin sendika başkanı olarak kendisiyle toplantı bile yapmadığını, ancak sermaye temsilcileriyle her hafta toplantı yapıldığını kaydetti.

TÜRK-SEN olarak emekten ve barıştan yana taraf olduklarını belirten Arslan Bıçaklı, emekçilerin yanında olan, kucak açan, sorunlara çözüm bulacak olan siyasi partilere destek vereceklerini kaydetti.