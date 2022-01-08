Ataoğlu: Her zaman emeğin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP olarak “her zaman emeğin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini” söyledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve beraberindeki heyet, KTAMS’ı ziyaret etti.

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret ederek, Sendika Başkanı Güven Bengihan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Ataoğlu, KTAMS ziyaretinde yaptığı konuşmasında, “sendikaların toplumun aynası konumunda olduğunu, demokrasinin en önemli unsurlarını teşkil ettiğini, işçi ve emekçinin haklarını savunma noktasında büyük görevleri olduğunu” söyledi.

“DP’nin hükümet dönemlerinde her zaman emekçinin yanında olduğunu” belirten Ataoğlu, yeni dönemde de sendikalarla işbirliği içerisinde, emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

“AÇLIK SINIRI RAKAMLARI, BELİRLEDİĞİMİZ ASGARİ ÜCRETİN NE KADAR YERİNDE OLDUĞUNUN GÖSTERGESİDİR”

Fikri Ataoğlu, KTAMS’ın açıkladığı açlık sınırına ilişkin olarak, “Açlık sınırı rakamlarını görünce, belirlemiş olduğumuz yeni asgari ücretin bürüt 7 bin TL olarak belirlenmesinin ne denli doğru bir karar olduğunun göstergesidir” dedi.

Demokrat Parti’nin bu seçimde geniş bir tabana yayılarak her kesimden milletvekili adayı çıkarttığını ifade eden Ataoğlu, “DP her zaman olduğu gibi halkın sesi olma görevini sürdürecektir” diye konuştu.