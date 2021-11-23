Özyiğit: Rapor açıklanmayarak kimden ne saklandı?

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bugün Meclis’te Polis Genel Müdürlüğü bütçesinin görüşülmesi sırasında söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında kamuoyunda özel jet krizi olarak bilinen konuya değinerek, ilk raporun ardından kapsamlı raporun bir türlü yayınlanmadığını anımsatan Özyiğit, o dönem konuyla ilgili olarak Polis Genel Müdürünü ziyaret ettiklerini ancak kendilerine bilgi için Başsavcılığın işaret edildiğini kaydetti. Başsavcılığın ise raporun geldiğini, ancak eksiklik olduğu gerekçesiyle geri gönderildiğini söylediğini açıklayan Özyiğit, “Aradan bir yıldan fazla süre geçti ancak rapor halen ortada yok. Raporu çıkarmayarak kimden ne saklandı?” diye sordu.

Konuyla ilgili Ombudsmanı da ziyaret ettiklerini ve bu ülkede görevini layıkıyla yapan kişilerden olan Ombudsmanın konuyla ilgilendiğini ancak gerekli bilgilere ulaşamadığını belirten Özyiğit, 2 çalışanın günah keçisi yapıldığını ancak esas sorumluların ortada olmadığını kaydetti.

Bakanlık görevini yürüttüğü sırada taşımacılıkla ilgili bazı bulgulara ulaşarak polise intikal ettirildiğini, ardından dosya hazırlanarak yargıya havale edildiğini anlatan Özyiğit, “Şimdi 3 yıl sonra konuyla ilgili mahkeme oluyor. Niye bu konular zamanında değil de 3 yıl sonra gündeme gelebiliyor. Eksiklik nedir. Geç gelen adalet, adalet değildir” diye konuştu.

Sedat Peker’in Kuzey Kıbrıs’la da ilgili birçok iddia ortaya attığını, Kutlu Adalı cinayetine yönelik de açıklamalarda bulunduğunu ancak bu konunun da üzerine gidilmediğini belirten Özyiğit, “Bu olayların üzerine niye gidilmiyor, bu ülkede adalet nasıl sağlanacak” dedi.

Geçici 10. Maddenin kaldırılarak polisin, sivil, demokratik yapıya kavuşturulmasını her platformda savunduklarını belirten Özyiğit, bu konuda ısrarla adım atılmaktan kaçınıldığını vurguladı.

Polislerin hakları bakımından da mağduriyete uğratıldığını, özellikle son yıllarda her nakil ve terfinin mahkemelik olduğuna dikkat çeken Özyiğit, polis alımlarında da partizanlık yapıldığını, başvuru yapanların hangi partiye yakın olduklarının araştırıldığını kaydetti. Özyiğit, vatandaşlar arasında bu şekilde ayrımcılık yapmaya kimsenin hakkı olmadığını da belirtti.