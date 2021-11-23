Çeler:Bırakın GKK komutanlığına, yardımcılığına bile atama yapılmadı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler , bugün Meclis’te Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede yıllardır Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bir Kıbrıslı Türk’ün atanmamasının tartışma konusu olduğunu anımsatan Çeler, gelinen aşamada bırakın GKK Komutanlığına, Yardımcılığına bile atama yapılmadığını vurguladı.

Kıbrıslı Türk askerlerin en son yükseleceği Tuğgenerallik rütbesi olduğunu ve GKK Yardımcılığına atama yapıldığını belirten Çeler, bu yıl bu atamanın yapılmadığı gibi, normalde yapılan 2+1 yıllık uzatmanın da gerçekleştirilmediğine dikkat çekti.

Özellikle pandemi döneminde GKK Bünyesindeki mükellef askerlerin birçok sıkıntılar yaşadıklarını, hafta sonu ve gececi izinlerini uzun süre kullanamadıklarını, konuyu Meclise gündeme getirdiklerinde de tepki gösterildiğini anımsatan Çeler, askeri konuların Meclis’te konuşulmasını istemeyenlerin yaşanan sıkıntıları göz ardı etmemeleri gerektiğini ifade etti.

“Uzmanların hakları ile yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmak için çalışma yapılıyor mu? Gençlerimizin neden askere gitmek istemedikleri araştırılıyor mu? “ diye soran Çeler, GKK Komutanlığının yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Söylediklerinin düşmanca bir tavır olarak değil, samimi ve yapıcı bir uyarı şekilde algılanmasını temenni eden Çeler, kendi gençlerimize, kendi insanlarımıza, kendi askerlerimize ve komutanlarımıza hak ettikleri değerin verilmesi gerektiğini kaydetti ve “GKK başında artık bir Kıbrıslı Türk de olmalıdır. Bu birilerinin isteyip istememesine göre değil, görevi hak eden herkesin atanması şeklinde değerlendirilmelidir. Bunun için de gerekli düzenlemeler biran önce yapılmalıdır” dedi.