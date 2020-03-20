Özyiğit: Ortak akılla geleceği hep beraber kurgulayacağız

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP olarak sağlık alanında olağanüstü durum ilan edilmesi, bunun olmadığı durumda ise ivedi olarak sokağa çıkma yasağının uygulanması görüşünde olduklarını yineledi.

Dünyadaki gelişmeler, vaka sayısının artması ve kısa sürede edinilen tecrübelerin bunun aciliyetini ortaya koyduğunu belirten Özyiğit, hükümetin almış olduğu tedbirleri önemsemekle birlikte en az risk prensibinden hareketle bunu ısrarla savunduklarını kaydetti.

Özyiğit katıldığı bir televizyon programında gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Özyiğit, “Ya hükümet sağlık alanında olağanüstü durum veya sokağa çıkma yasağı ilan edecek, ya da yurttaşlar olağanüstü durum ilan edilmiş gibi davranacak” dedi.

Özyiğit yurttaşlara da acil durumlar ve gerekmedikçe sokağa çıkılmaması çağrısını yineledi, alınan kararlara ve açıklanan önlemlere uyulmasının önemine dikkat çekti.

İçinde bulunulan süreçte en önemli unsurların başında işbirliği ve dayanışmanın geldiğini belirten Özyiğit, sağlık alanındaki mücadelede ve virüs kaynaklı yaşanacak ekonomik krizle ancak toplum olarak bir bütünlük halinde hareket edilmesi ile başarıya ulaşılabileceğini vurguladı ve “Ortak akılla geleceği hep beraber kurgulamalıyız” dedi.

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılarak binlerce kişinin ölümüne neden olan Korona Virüsü vakasının KKTC’de de ortaya çıkmasının ardından olağanüstü günlerden geçildiğini belirten Özyiğit, devletin gerekli tüm önlemleri zamanında almaması, yurttaşların ise riskin ciddiyetine vararak sorumluluk duygusu ile hareket etmemeleri halinde ülke olarak çok zor durumda kalınacağı uyarısını yineledi.

Gerek virüsün dünyadaki yayılma oranı, gerekse önlemleri zamanında alamayan İtalya gibi ülkelerin bugün içinde bulundukları durumu göz önünde bulundurarak, TDP olarak ilk günden itibaren ülkede sağlık alanında olağanüstü durum ilan edilmesi veya ivedi olarak sokağa çıkma yasağı getirilmesi gerekliliği üzerinde ısrarla durduklarını anımsatan Özyiğit, hastalığın yayılmasının önlenmesinde en etkili yöntem olan sosyal izolasyonun önemine dikkat çekti.

“OLAĞANÜSTÜ KOŞULLAR ANCAK, OLAĞANÜSTÜ KARARLARLA AŞILABİLİR”

Gerek virüsle mücadele, gerekse de virüsün yaratacağı ekonomik krizin en az zararla atlatılması için dayanışmanın önemli olduğunu kaydeden Özyiğit şöyle devam etti:

“Meclis’te biri hariç tüm siyasi partilerin mutabakatı ile seçimlerin ertelenmesi kararını da toplumsal mutabakat açısından son derece önemli bulmaktayız. Seçimler de ertelendiğine göre radikal önlemler çok daha rahat alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki, olağanüstü koşullar ancak, olağanüstü kararlar ve önlemlerle aşılabilir.”

Yaşanacak ekonomik krizin boyutunu bugün alınacak tedbirlerin belirleyeceğini ifade eden Özyiğit, “Bugün geç kalmadan ne kadar çok doğru karar alır ve uygularsak, ekonomik krizin boyutu da o kadar az olacaktır” dedi.

“SEÇİMLERİN ERTELENMESİ KAÇINILMAZDI”

İçinde bulunulan olağanüstü şartlarda Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelemenin kaçınılmaz olduğunu, nitekim dün Meclis’te biri dışındaki tüm partilerin uzlaşısı ile bu yönde karar alındığını belirten Özyiğt, alınan karara göre seçimlerin 11 Ekim’e ertelendiğini, bu dönemde de Cumhurbaşkanı Akıncı’nın tüm yetkileriyle görevde kalacağını ifade etti.

“TDP’DEN BAĞIŞ”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, içinde bulunulan süreçte dayanışma ve yardımlaşmanın önemli olduğunu belirterek, TDP olarak kendilerinin de bu sıkıntılı sürecin aşılmasına katkıda bulunmak amacıyla 50 Bin Türk Lirası sağlık alanı, 50 Bin Türk Lirası ise ihtiyaçlı ailelere gıda ve enerji yardımı olmak üzere toplam 100 bin TL’lik bağış yapma kararı aldıklarını açıkladı.

Özyiğit karara göre, sağlık alanındaki yardım salgınla mücadelede kapsamında Tabipler Birliği ile gıda alanında yardım ise sosyal yardım amaçlı olarak Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile işbirliği içinde yapılacağını söyledi.