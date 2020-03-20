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Kıbrıslı Rum poliste COVID- 19 çıktı

20 Mart 2020
rum polisi

Kıbrıs’ın güneyinde bir polisin coronavirüs (COVID -19) testi pozitif çıktı. Söz konusu polisin daha önce pozitif çıkan biriyle temas ettiği için bir süredir evinde izole olduğu belirtildi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklama yapan Polis Basın Sözcüsü Christos Andreou, bir polise coronavirüsünün bulaştığını doğruladı, Sağlık Bakanlığının tüm protokollerinin yerine getirildiğinin güvencesini verdi.

Andreou, enfekte olan polisin Polis Genel Müdürlüğü’nde görevli olduğunu aktardı. Polisin temasta olduğu tüm bölgelerin bugün dezenfekte edileceğini ifade edildi.

Aynı zamanda yetkililer, söz konusu polisin kimlerle görüştüğünü araştırıyor, bu kişilerin de 14 günlük karantina süresi için evlerinde izole kalması bekleniyor.

Polisin çalıştığı bölgenin kısa süreliğine boşaltılacağı, orada çalışan kişilerin de taşınacağı belirtildi.

“Maalesef polisimiz her zaman ön saflarda görev yapıyor pozitif bir vakanın çıkması bekleniyordu” diyen polis sözcüsü, “bizim için çok zor çünkü halka en iyi hizmeti verebilmek için hep virüsten korunmaya çalıştık” dedi.

Andreau sözlerini şöyle noktaladı, “bu bizim için büyük darbe, kaç kişiyle temas halinde olduğu bilinmiyor ve bunların bir miktarının polis mensubu olma olasılığı çok yüksek.”




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