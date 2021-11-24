Özyiğit: Mahkemeler güçlendirilmeli

Mahkemeler Bütçesinde söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, Denktaş’a sağlıklı huzurlu ömürler diledi, topluma verdiği hizmetlere teşekkür etti, Denktaş ile ilgili anılarını anlattı.

Dörtlü koalisyon döneminde de birlikte çalıştıklarını ifade eden Özyiğit, mahkemeler bütçesine de değindi.

Özyiğit, özellikle bağımsız mahkemelere “dil uzatılmasına” şiddetle karşı olduklarını ifade ederek, ilçe olan Lefke’de mahkemelerin yeniden açılması gerektiğine işaret etti, “geç gelen adalet adalet değildir” dedi, mahkemelerin güçlendirilmesini istedi.

Adalet Bakanlığı yaratılmasına da karşı olduğunu söyleyen Özyiğit, mahkemelerin övünç kaynağı olduğunu ve böyle devam etmesi gerektiğini vurguladı.