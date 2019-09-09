Özyiğit: Kıbrıslı Türkler karar vermeli

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıslı Türklerin geleceklerine, Kıbrıslı Türklerin karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Geleceğin nasıl şekilleneceğine Kıbrıslı Türklerin ortaya koyduğu irade doğrultusunda karar verilmesi gerektiğini, bunun da zaten demokrasinin en temel unsurlarından biri olduğunu belirten Özyiğit, herhangi bir empoze veya müdahale çağrışımı içeren her türlü yaklaşımın kimseye yararı olmayacağını belirtti.

Özyiğit, Kıbrıs sorununa taraf tüm devletlerin elbette kendi pozisyonlarını kendi toplumlarından aldıkları yetki doğrultusunda ortaya koyabileceklerini, ancak Kıbrıslı Türklerin konunun esas taraflarından biri olduğu gerçeği ve toplum liderinin de kendi halkından aldığı yetki doğrultusunda süreci yürütme hakkı olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

İki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federal çözümün Kıbrıs Türk tarafının genel anlamda tezi olduğuna, bunun da BM parametreleri haline geldiğine dikkat çeken Özyiğit, “Yapılması gereken yeni maceralara girmek değil, bu doğru tezi sonuna kadar zorlamaktır” dedi.