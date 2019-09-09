KıbrısManşet

Özyiğit: Kıbrıslı Türkler karar vermeli

9 Eylül 2019

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıslı Türklerin geleceklerine, Kıbrıslı Türklerin karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Geleceğin nasıl şekilleneceğine Kıbrıslı Türklerin ortaya koyduğu irade doğrultusunda karar verilmesi gerektiğini, bunun da zaten demokrasinin en temel unsurlarından biri olduğunu belirten Özyiğit, herhangi bir empoze veya müdahale çağrışımı içeren her türlü yaklaşımın kimseye yararı olmayacağını belirtti.

Özyiğit, Kıbrıs sorununa taraf tüm devletlerin elbette kendi pozisyonlarını kendi toplumlarından aldıkları yetki doğrultusunda ortaya koyabileceklerini, ancak Kıbrıslı Türklerin konunun esas taraflarından biri olduğu gerçeği ve toplum liderinin de kendi halkından aldığı yetki doğrultusunda süreci yürütme hakkı olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

İki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federal çözümün Kıbrıs Türk tarafının genel anlamda tezi olduğuna, bunun da BM parametreleri haline geldiğine dikkat çeken Özyiğit, “Yapılması gereken yeni maceralara girmek değil, bu doğru tezi sonuna kadar zorlamaktır” dedi.

Yazının tamamı

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Cumhurbaşkanı Akıncı, komutanları kabul etti

9 Eylül 2019

Hristodulidis: Çavuşoğlu, Rum cephesinde çatlak oluşturmaya çalışıyor

9 Eylül 2019

Akıncı: Siyasi eşitliği, özgürlüğü ve güvenliği tehlikeye atmayan bir çerçeve istiyoruz

9 Eylül 2019

Çavuşoğlu: Türkiye her koşulda Kıbrıs Türkünün yanında olacak

9 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı