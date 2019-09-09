Hristodulidis: Çavuşoğlu, Rum cephesinde çatlak oluşturmaya çalışıyor

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu “Rum iç cephesinde çatlak oluşturmaya” ve KKTC iç siyasetindeki gelişmeleri “etkilemeye” çalışmakla suçladı.

Rum radyosuna göre Hristodulidis “hükümet, Türkiye’nin bu ülkenin geleceğini belirlemesine müsaade etmeyecek ve Kıbrıs’ı Çavuşoğlu’na hibe etmeyecek” dedi.

RIK’in sabah programında katılan Hristodulidis “Türkiye’nin Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasını istemediğini, müzakere prosedürünü de sorumlusu Rum tarafı olacak şekilde çıkmaza sürüklemeyi hedeflediğini” öne sürdü.

Nikos Hristodulidis müzakerelerin yeniden başlamamasının sorumlusunun Türkiye, Çavuşoğlu’nun açıklamalarının da bunun göstergesi olduğunu” iddia etti.

Hristodulidis “Çavuşoğlu’nun sözleri, Kıbrıs Rum tarafının, Türkiye çözümün uygulanmasında da, çözüm dönemi sonrasında da rol almamalıdır tezinin doğruluğunu gösteriyor” dedi.

Türkiye’nin Gazimağusa’ya başkonsolosluk açma niyetini de yorumlayan Hristodulidsi “Kıbrıs Cumhuriyeti, BM Güvenlik Konseyi’nden somut bir tepki gelmesi için gerekli bütün eylemlerde bulunuyor” ifadesini kullandı.