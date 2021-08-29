Özyiğit: Kalitesiz yakıt getirilerek hem suç işleniyor, hem de halk zehirleniyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkeye ihalesiz bir şekilde teknik şartnamelerde belirtilen parametrelerin limit değerlerine uygun olmayan kalitesiz yakıt getirilmesinin hem suç olduğunu, hem de bunun başta çalışanlar ve bölge halkı olmak üzere toplumun zehirlenmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın, ülkeye getirilen yakıtın tahlil edilmesini engellediğini, kendi yaptırdığı tahlil sonuçlarının ise tamamını yayınlamaktan kaçtığını belirten Özyiğit, ne kadar gizlenmeye çalışılırsa çalışılsın, kamuoyuna yansıyan tahlil sonuçlarının yakıtın kriterlere uygun olmadığını gösterdiğine dikkat çekti.

Teknik Şartnamede belirtilen kriterlere uygun yakıt getirilmemesinin suç olduğunu, Bakan Arıklı’nın da kirli yakıt getiren şirkete ceza kesmeyerek ayrı bir suç daha işlediğini belirten Özyiğit, “Uzmanların hesaplamalarına göre bu suçun cezası yaklaşık 100 Bin Dolardır. Sn. Arıklı bu cezanın kesilmesini niye engellemektedir” dedi.

Özyiğit, TPİC’den ihalesiz alım için her türlü çabayı gösteren, kalitesiz yakıt nedeniyle halkın zehirlenmesine neden olan ve şartnamede belirlenen kriterlere uymayan şirkete ceza kesmeyen Arıklı’nın tüm bunların hesabını hem halkın vicdanında, hem de hukuk önünde mutlaka vereceğini kaydetti. Yapılan yanlışlardan ve işlenen suçtan sadece Arıklı’nın değil hükümetin de sorumlu olduğunu belirten Özyiğit, suçu işleyen kadar, buna olanak tanıyan veya ses çıkarmayanların da sorumlu olduğunu vurguladı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaptığı yazılı açıklama ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın icraatları ile Kıb Tek özelinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

“Kalitesiz Yakıt Nereden Geldi Sn. Arıklı?”

UBP-DP-YDP azınlık hükümeti döneminde 100 bin ton yakıt alımının Bakanlar Kurulu kararı ile ihalesiz gerçekleştirildiğini, 30 bin ton alım için de karar üretildiğini belirten Özyiğit, Bakan Arıklı’nın her türlü engellemelerine rağmen kamuoyuna yansımaya başlayan analiz sonuçlarının, alınan yakıtın yarısına yakının limit üstü değerlere sahip olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Yapılan eleştiriler ve uyarılar üzerine Bakan Arıklı’nın “Türkiye bize kalitesiz yakıt göndermez” dediğini anımsatan Özyiğit, “Bu kalitesiz yakıt nereden geldi Sn. Arıklı?” diye sordu.

“Deniz Suyu Mu Satın Alındı?”

Uzmanlar tarafından yapılan analiz değerlendirmesinde gemi başına yakıt yerine yaklaşık 100 ton deniz suyu satın alındığının ortaya konduğunu belirten Özyiğit, “Bunlar çok ciddi veri ve iddialardır. Ortaya konan rakamlar doğruysa yaklaşık 50 bin dolara 100 ton deniz suyu satın alınmış demektir. Gerçeklerin ortaya çıkması için yapılan analiz sonuçlarının tamamı açık ve şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır. Aksi takdirde ortaya konan bu verilerin ve iddiaların doğruluğu ortaya çıkacaktır” dedi.

“Kalitesiz Yakıtın Sorumlusu Arıklı’dır”

Uyguladığı yanlış enerji politikalarını düzeltmesi adına sürekli uyardıkları Arıklı’nın adeta gözü kararmış bir şekilde ‘ben yaparım olur’ mantığı ile hareket ettiğini, bunun sonucunda da ülkeye hem kalitesiz yakıtın getirilmesine neden olunduğunu hem de ülkenin karanlıkta kalma tehlikesi ile baş başa bırakıldığını belirten Özyiğit, tüm bunların sorumlusunun yanlışlarında ısrar eden Arıklı olduğunu kaydetti.

Ülkeye getirilen yakıtla ilgili yaşananların sürpriz olmadığını, bunların yaşanabileceğini çok önceden ortaya koyduklarını anımsatan Özyiğit, “İhalesiz yakıt alımı yöntemi ile alınan yakıtın kalitesiz olabileceğini, opsiyon belgesi aranmayan yakıtın kimin yakıtı olduğunun bilinmemesinin, kaçak petrol ticareti, kara para aklama gibi ilişkileri gündeme getireceğini TDP olarak ısrarla ortaya koymuştuk. Gelinen aşamada haklılığımız ortaya çıkmıştır” dedi.