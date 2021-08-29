Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 684 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 579 bin 10’a, 24 bin 699 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 728 bin 605’e yükseldi.

ABD’nin ardından dünyada en fazla COVID-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya’da, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 646 bin 400 olarak açıklandı.

Meksika’da vaka sayısı 3 milyonu geçti

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 756 kişi yaşamını yitirdi, 17 bin 546 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı 257 bin 906, toplam vaka 3 milyon 328 bin 863 ve iyileşenlerin sayısı 2 milyon 655 bin 396’ya ulaştı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği “Worldometers” internet sitesine göre, “dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke” konumunda bulunuyor.

Arjantin en fazla vaka görülen 8. ülke

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 54 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19’a bağlı toplam ölü sayısı 111 bin 324’e, 3 bin 725 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 171 bin 458’e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin’de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 854 bin 329 oldu.

Arjantin, “dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke” konumunda.

Kolombiya’da iyileşenlerin sayısı 5 milyona yaklaştı

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 124 bin 743’e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 141 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 4 milyon 903 bin 304’e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 734 bin 162’ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, “dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke” konumunda bulunuyor.

Şili’de son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybetti

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 34 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 36 bin 841’e çıktı.

Vaka sayısı 607 artışla 1 milyon 637 bin 234, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 593 bin 985 olarak kayıtlara geçti.

Paraguay’da 62 yeni vaka

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 23 kişi öldü, 62 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 458 bin 291, can kaybı sayısı 15 bin 698 ve sağlığına kavuşanların sayısı 436 bin 563 olarak açıklandı.