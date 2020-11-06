Özyiğit: İkram edecek bir kahvemiz vardır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları ve görevlendirme amacıyla, Mecliste temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle görüşüyor. Tatar, bu kapsamda TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki ve UBP genel başkanlık seçimine yapılan müdahalelere vurgu yapan Özyiğit, TDP’nin müdahele sonucu ortaya çıkacak oluşumlarda yer almayacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Halkı’nın misafirperverliği çerçevesinde görevi alan partiye kapılarının açık olduğunu söyleyen Özyiğit, “ikram edecek bir kahvemiz vardır” dedi.