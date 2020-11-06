Dolar Sterlin ve Euro yükselmeye devam ediyor

Piyasalar ABD’de başkanlık seçimleri ve özellikle Avrupa’da artan vaka sayıları nedeniyle yeniden gündeme gelen ciddi önlemlere odaklanmış durumda. Georgia eyaletinde de öne geçmesiyle Biden, ABD Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştı. Dolar/TL Sterlin/TL ve euro/TL’den yeni rekor geldi.

Küresel piyasalar, haftanın son işlem gününde ABD’de başkanlık seçimine dair haber akışını takibini sürdürüyor. Belirsizlik devam etse de şimdiye kadar açıklanan sonuçlara piyasaların tepkisi pozitif olurken bugün karışık seyir dikkat çekiyor.

Bugün Asya tarafında Japonya‘da yükseliş, Çin‘de ve Hong Kong‘da ise düşüş yaşandı. Trump-Biden yarışının yanı sıra Avrupa’da artan vakalar ve dünyanın birçok ülkesinde uygulamaya alınan tedbirler piyasaların risk iştahını sınırlıyor.

Euro 10 lirayı geçti

Türkiye içinde ise önemli bir veri akışı bulunmuyor. Güne yatay başlayan döviz kurları, piyasaların açılışına doğru yeniden yükselişe geçti. Günün ikinci bölümünde yükseliş hız kazanırken dolar/TL 8.5597 ile zirveyi gördü. Euro/TL’de ise 10.1501 ile rekor kırıldı.

Zirveler sonrası kurlarda bir miktar çekilme yaşandı. Saat 13:45 itibarıyla dolar/TL 8.5280; euro/TL 10.1220’den el değiştiriyordu. Ancak akşam saatlerinde yeni zirveler görüldü. Dolar/TL’de zirve 8.5616’ya taşınırken, euro/TL 10.17 zirvesine ulaştı.

Gram altın rekor tazeledi

Küresel piyasalarda altın fiyatlarının artmasına içeride dolar/TL de destek verince altının gram fiyatı bugün 535 lirayı gördü ve rekor tazeledi.