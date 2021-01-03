Özyiğit: Hükümete baskı unsuru olmaya devam edeceğiz

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni covid-19 vakaları ve hükümetin izlediği politikalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özyiğit’in paylaşımı:

Bugünkü vaka sayıları çok doğal olarak insanımızı tedirgin etti. Bu vesileyle yoğun bakımda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine de sabırlar dilerim. Yeni yılda da halkımızın günlerini geçen seneki gibi panik ve tedirginlik içerisinde geçirmemesi için başta yetkili makamlar olmak üzere herkesin daha önceki hataları tekrarlamaması lazım.

Mesela Covid-19 virüsünün kumarhanelerde yayılmadığını sanmak gibi. Unutulmasin ki, yeni yılda eski hatalarla devam etmek en büyük yanlışımız olacaktır. Bir de umarım yeni mutasyonla ilgili bir izleme stratejimiz ve hazırlığımız vardır. Aksini düşünmek bile istemiyorum. Bununla ilgili de hükümete baskı unsuru olmaya devam edeceğiz.