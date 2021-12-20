Özyiğit: Her alanda yeniden yapılanma şart

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede her alanda ciddi bir yıkım yaşandığını, bunun etkilerinin ve yansımalarının da her gün karşımıza çıktığını belirterek, 23 Ocak seçimlerinin bu kötü yapının değişmesi için tarihi bir fırsat olduğunu vurguladı.

Halkın çok büyük çoğunluğunun mevcut düzenden şikayetçi olduğunu belirten Özyiğit, her alanda yeni bir yapılanmanın şart olduğunu ve TDP’nin güçlü ve temiz kadrosunun daha iyi ve daha güzel bir gelecek, daha sürdürülebilir bir yapı oluşturmak adına kararlı olduğunu kaydetti.

TDP milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikasına (KTAMS) ziyarette bulundu. Ziyarette TDP’nin projelerine ilişkin bilgiler verildi, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

“Tarafsız, Hızlı ve Güçlü Bir Kamu Yönetimi”

TDP Başkanı Özyiğit, TDP’nin tarafsız, hızlı ve güçlü bir kamu yönetimini, halkın mutluluğu, huzuru ve ekonomik kalkınma için vazgeçilmez bir unsur olarak gördüğünü kaydetti. Özyiğit, TDP’nin gerçek bir Kamu Reformu gerçekleştirme ve sosyal devlet anlayışının tüm gereklerini yerine getirme iradesine sahip olduğunun altını çizdi.

“Ülkede Her Alanda Tam Bir Yıkım Yaşanmakta”

Ülkede başta ekonomi ve sağlık olmak üzere her alanda tam bir yıkım yaşandığını, TL’nin durumunun ortada olduğunu, dövizin her gün yeni rekorla karşımıza çıktığını belirten Özyiğit, “İnsanlarımız artık temel tüketim maddelerini bile almakta zorlanmaya başladı. Daha da kötüsü halkımız adeta kaderine terk edilmiş durumda. Herkes kendi çözümünü bulmaya çalışıyor ve ülkemizi, zenginliklerimizi kaybettiğimiz yetmezmiş gibi şimdi de gençlerimizi göç yollarına mecbur ediyoruz. Ve halkımız artık sadece ekonomik sorunlar ile değil, maalesef açlık ile sınanmanın eşiğine geldi” diye konuştu.

Asgari ücretin yeniden düzenlenmesi ve eşel mobil sisteminin de yeniden işlevsellik kazanması gerektiğini belirten Özyiğit, “İnsanların alım gücü yükseltmek önceliklerimiz arasında olacaktır” dedi.

KTAMS’ın geçtiğimiz günlerde ortaya koyduğu verilere göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırının 4 bin 835 TL olarak hesapladığını, yine Türk Lirasında meydana gelen değer kaybı sonucu asgari ücretin yaklaşık 200 sterline gerilediğine işaret eden Özyiğit, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünü koruyucu tedbirler almak yerine tam tersine kararlara imza atıldığını kaydetti.

Tüm bunların kader olmadığını ve bu kötü durumun da bu şekilde gitmemesi gerektiğini belirten Özyiğit, “Bu seçimleri bu kötü gidişata son vermek, daha yaşanası bir ülke ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak adına tarihi bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti.