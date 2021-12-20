11 Çocuk Şehit Devlet töreniyle defnedildi

Muratağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974 tarihinde Rumlar tarafından şehit edilen ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kazı çalışmaları sonucunda kimlik tespiti tamamlanan 11 çocuk şehit defnedildi.

Şehit çocuklar, Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde düzenlenen devlet töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

AŞIR: YAŞANANLAR İNSANLIK İÇİN YÜZ KARASIDIR

Törende ilk konuşmayı Muratağa Sandallar Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır yaptı

Aşır, 1974 Barış Harekatı sırasında Rumlar tarafından erkeklerin esir olarak götürüldüğünü, savunmasız kalan çocuk ve kadınların topluca vahşice katledildiğini bunun insanlık için yüz karası olduğunu vurguladı.

Aşır, “Bugün 11 çocuğumuza son görevimizi yapıyoruz. İçimiz yanıyor. Kalkın çocuklar o yaşadığınız köyümüz sizin cıvıltılarınzla çınlıyordu, bugün sessizlik hakim . Köylerimizde hayallerimizde yaşıyorsunuz. Bu acıyı ancak yaşayan anlar ”dedi.

“1974 öncesine asla dönmeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin devam ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Muratağa ve Sandallar köyünde 14 Ağustos 1974 tarihinde EOKA-B terör örgütü tarafından şehit edilen ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kazı çalışmaları sonucunda kimlik tespiti tamamlanan 11 çocuk şehidin devlet şehit cenaze törenine katıldı.

Defin töreninde yaptığı konuşmada; Başpiskopos Makarios’un Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, ENOSİS’e bir sıçrama tahtası olarak gördüğünü, Kıbrıs Türkü’nün yok edilerek adanın Yunanistan’a bağlanmasını hedeflediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; 1963’te Kıbrıs’ta Kanlı Noel ile başlayan saldırıların ve katliamların, 1974’e kadar sürdüğünü ifade etti.

“Kıbrıs Türk halkı, dünya tarihinde görülmemiş katliamlar yaşadı”

1974 öncesine asla dönülmeyeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün huzuru ve güvenliği için Türkiye’nin garantörlüğünün sürmesinin her koşulda şart olduğunu kaydederek; “Büyük bir acı… Karşımızdaki zihniyet; çocuk, yaşlı, bebek dinlemedi. Kıbrıs Türk halkı, dünya tarihinde görülmemiş katliamlar yaşadı.

Şehitlerimizin huzurunda söylemek istediğim şey şudur; asla 1974 öncesine dönmek istemiyoruz. Bizim bağımsız ve özgürce yaşayabilmemiz için mutlaka Türkiye’nin garantörlüğünün ve Türk askerinin adadaki varlığının sürmesi gerekir. Bu, Kıbrıs Türkü’nün huzuru ve güvenliği için yegâne teminatıdır” dedi.

“Kıbrıs Türk halkının mücadelesi devam etmektedir ve edecektir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkına diz çöktürme amaçlı siyasetin devam ettiğini, dayatma bir çözümle uzun vadede yeniden bir soykırım yaşanacağını belirterek Rum-Yunan ikilisinin ENOSİS hedefinin sürdüğünü vurguladı.

“Bu zihniyete güvenmiyorum. Ben Anavatan Türkiye’nin etkin, fiili garantörlüğü ve Türk askerinin varlığına inanıyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin devam ettiğini ve edeceğini sözlerine ekledi.