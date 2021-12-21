Özyiğit: Hasta Hakları Yasası önceliğimiz olacak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde Evrensel Hasta Hakları Derneğini ziyaret etti. Ziyarette derneğin çalışmalarının yanı sıra, pandemi döneminde sağlık alanında alınan-alınmayan kararlarla, toplumun ve sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar ile TDP’nin sağlık alanına yönelik plan ve projelerine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Derneğin çalışmalarını ve yürüttüğü ‘Hastanın Sesi Projesini de yakından takip ettiklerini belirten Özyiğit, özellikle sağlık alanındaki tüm paydaşlarla birlikte çalışmayı önemsediklerini kaydetti.

Hasta Hakları Yasası’nın halen geçmemesinin büyük eksiklik olduğunu belirten Özyiğit, bunun ülkedeki sağlık sisteminin gelişmesi ve daha çağdaş ve adil hizmet sunulması için önemine değindi.

Temel insan haklarının ayrılmaz bir parçası olan “Hasta Hakları”nı somut olarak göstermek, sağlık hizmeti sunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan sağlık hizmeti alanların, Anayasa, uluslararası anlaşmalar ve yasalardan kaynaklanan hasta haklarından, insan onuruna yaraşır bir şekilde yararlanabilmesi, hak ihlallerinden korunabilmesi ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesini sağlamak ve denetim esaslarını düzenleme amacıyla bir Yasa Tasarı hazırlandığını belirten Özyiğit, çok detaylı bir kapsamı olan Yasa Tasarısı’nın ilgili tüm paydaşların da katılımıyla son şekli verilerek Meclis’ten geçerek yaşam bulması adına gerekeni yapacaklarını ifade etti.

Özyiğit, göreve gelmelerinin ardından ilgili tüm paydaşlarla istişare ve işbirliği içinde çalışarak her alanda eksik olan yasaları yaşama geçirme, bu bağlamda yıllar önce Dr. Gülsen Bozkurt’un Sağlık Bakanlığı döneminde hazırlanan Sağlık Master Planı’nın günün şartlarına göre revize edilerek hayata geçmesi ve uygulanmasını sağlamak adına etkin şekilde çalışacaklarını belirtti.

-Emete İmge-

Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge de 2017 yılında düzenlenen konferansta hazırlanan ve halen geçerliliğini koruyan Hasta Hakları Manifestosuna dikkat çekerek, idareye talip olup sağlık politikalarına yön vereceklere hasta haklarına ve ihtiyaçlarına öncelik vermeleri ve manifestoya bağlılık göstermeleri çağrısında bulundu.

Hem var olan kaynakların etkin ve etkili kullanılması, hem de salgın dönemlerinde halk sağlığının korunabilmesi için Ulusal Sağlık Haritalandırılmasının ivedilikle yapılması gerektiğini kaydeden İmge yasaıcı ve karar vericilerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

TDP geleneğinin geçmişte Gülsen Bozkurt’un Sağlık Bakanlığı döneminde hazırladığı Sağlık Master Planının önemine vurgu yapan İmge, bu geleneğin sağlık alanında toplum yararına projeler üretme yönünde iradeye sahip olduğunu ifade etti.