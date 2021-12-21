Yarış öncesi parkur kontrolü sırasında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 19 yaşındaki İlke Numan son yolculuğuna uğurlandı.
Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneği’nin birlikte düzenledikleri ralli kapsamında, yarış öncesi parkur kontrolü sırasında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki İlke Numan toprağa verildi. Cenaze töreninde, acılı baba Numan’ın ayakta durmakta zorlandığı gözlemlendi.
19 yaşındaki İlke, Dikmen Cami’nde kılınan öğle namazına müteakip Dikmen Kabristanlığı’nda toprağa verildi.