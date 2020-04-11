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Özyiğit: Gerçekten anlamak mümkün değil

11 Nisan 2020

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, sosyal medya hesabı facebooktan yaptığı paylaşımda “Gerçekten anlamak mümkün değil!” diyerek hükümeti eleştirdi. Özyiğit, Biz parça parça yerine, tek bir Kriz Koordinasyon Masası kurun ve ortak akılla işler oradan yürütülsün dedik sonra, tam tersi işler yapılıyor. Öyle anlaşılıyor ki; koordinasyonu sağlamak için Başbakanlık bünyesinde kurulan komisyon daha Sağlık Bakanlığı ile koordinasyonu kuramamış (Sn. Pilli’nin açıklamalarından bunu anlıyoruz)” dedi.

İşte o paylaşım:

Gerçekten anlamak mümkün değil! Biz parça parça yerine, tek bir Kriz Koordinasyon Masası kurun ve ortak akılla işler oradan yürütülsün dedik sonra, tam tersi işler yapılıyor. Öyle anlaşılıyor ki; koordinasyonu sağlamak için Başbakanlık bünyesinde kurulan komisyon daha Sağlık Bakanlığı ile koordinasyonu kuramamış (Sn. Pilli’nin açıklamalarından bunu anlıyoruz). Diğer yandan Sn. Sibel Siber tarafından açıklanan bazı kararların aslında Komisyonun değil, bireylerin kararları olduğunu anlıyoruz. Bu da bizzat komisyonda görevli olan ve yapılan açıklamalardan rahatsızlık duyarak istifa eden uzman bir hekim (Dr. Erden Aşardağ) tarafından açıklanıyor. Biz ‘güven verin’ dedikçe, tam tersi işler yapılıyor, söylemler daha da kafa karıştırıyor, dahası kaosa hizmet ediliyor. Kimse kusura bakmasın ama, bu şekilde ‘kriz nasıl yönetilemez’; ancak bunu göstermiş oluyorsunuz.

 

Gerçekten anlamak mümkün değil! Biz parça parça yerine, tek bir Kriz Koordinasyon Masası kurun ve ortak akılla işler…

Cemal Özyigit paylaştı: 11 Nisan 2020 Cumartesi



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