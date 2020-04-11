Van kedileri için corona virüs önlemleri

Duygusallığı; cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilkiye benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, farklı göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedisinin neslinin korunması ve sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Corona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan YYÜ bünyesindeki Van Kedi Villası’ndaki kediler, salgına karşı özenle korunuyor.

Yılın ilk yavrularının da dünyaya geldiği merkezde, kedilerin kaldığı odalar sürekli dezenfekte ediliyor, mama kapları ve yatakları her gün düzenli olarak makinelerde 90 derecede yıkanıyor.

Maske ve eldiven takan görevlilerce temas kurulmadan beslenmeleri sağlanan kedilerin hijyenik ortamda kalmaları için tüm imkanlar kullanılıyor.

“Hayvanların sağlığı açısından risk durumu yok”

YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, yaklaşık bir buçuk aydır ziyaretçilere kapatılan merkezde salgına karşı tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Kedilerin neslinin devamı için sağlık konusuna çok öncelik verdiklerini anlatan Kaya, “Koronavirüs dünyaya yayıldığı andan itibaren merkezimizi ziyarete kapattık. Burası toplu gezinti alanı olduğu için, salgının yayılmasının önün geçmek için tedbir olarak bu kararı aldık. Hem kedilerin hem de personelin sağlığı için bunu gerekli görüyoruz ve sıkı şekilde denetliyoruz” diye konuştu.

Kedilerin sağlığı için bir takım yeni çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kaya, merkezde her gün zemin, iki günde bir de havadan dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını aktardı.

Hem personel hem de hayvan sağlığı açısından merkezdeki çalışanların, maske ve eldiven takarak hayvanların bakım ve beslenmesini yaptığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

“Mama, su kapları, yatakları ve bulundukları ortamın hava unsurları hepsi dezenfekte ediliyor. Yerler her gün çamaşır suyuyla yıkanıyor. Dolayısıyla hayvanların sağlığı açsısından bir risk durumu söz konusu değil. Yeni yavrularımız da dünyaya geldi. Yavrular da izole bir ortamda bulunuyor. İnsan teması olmuyor. Bu nedenle de temkinli yaklaşıyoruz. Salgının insandan kedilere bulaştığı yönünde bir takım duyumlar alıyoruz. İnsandan hayvana geçtiği yönünde duyumlar bunlar ama bu konuda kesin bir kanıt yok. Kesin bir bilgi değil. Tüm ihtimallere karşı önlemlerimizi alıyoruz.”