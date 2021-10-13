Özyiğit: Bu saatten sonra derhal seçime gidilmelidir

Hükümetin istifasının Başkbakan Ersan Saner tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a sunulasının ardından açıklama yapan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit , derhal seçime gidilmesi gerektiğini vurguladı. Yapılan açıklama şöyle;

“Başbakan hükümetin istifasını sunacağını açıkladı.

UBP-DP-YDP azınlık hükümeti zaten çoktan bitmişti.

Bunu kendileri de biliyordu.

Şimdi sadece malumun ilanı yapılıyor.

Baskıyla, zorlamayla buraya kadar.

Zaten görevde kaldıkları her gün toplumun, ülkenin geleceğinden çalmaktaydılar.

Şimdi yeni bir süreç başlıyor.

Toplum yaşanan tüm bu süreci baştan sona değerlendirmeli.

Bu saatten sonra derhal seçime gidilmelidir.”