Hükümetin istifasının ardından kim ne dedi?

Erhan Arıklı: Bize göre 60 gün içerisinde geniş tabanlı bir Hükümet kurulursa ne ala

Erhürman: Olmayan hükumet olmadığını nihayet idrak ederek istifa etti!

Mesela muhalefetin aylardan beri üzerinde durduğu geniş tabanlı bir seçim hükümeti kurma becerisini gösterip göstermeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Bize göre 60 gün içerisinde geniş tabanlı bir Hükümet kurulursa ne ala. Kurulamazsa Aralık sonu erken seçim yapılmalıdır.

Özersay: Memleketin gözü aydın

Aylardır zaten ruhunu teslim etmiş olan memlekete zerre faydası dokunmayan bu mefta yamalı bohça hükümet şimdi defnediliyor. Halkın, memleketin gözü aydın…

Bu memleket sahipsiz değildir.

Atakan: 10 ayda yapılan tek doğru iş

Başbakan Ersan Saner’in son 10 ayda yaptığı tek doğru iş oldu bu. Ta başından Ekim 2021 seçim tarihi ile kurulan ancak daha ilk günden attığı imzayı, verdiği sözü yutan “azınlık” hükümeti acz içinde yürüyemeyeceğini geç de olsa anladı. Gailesi memleket olmayan, odağı halk olmayan bu dönemin kendi “güdük”, zararı ise büyük oldu.

Neyse ki bu memleket sahipsiz değil !

Şahali: İsitfa etmediniz efendiler, dağıldınız!