Başbakan Ersan Saner, UBP-DP-Koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.
Hükümetin istifasının ardından kim ne dedi?
Erhürman: Olmayan hükumet olmadığını nihayet idrak ederek istifa etti!
Özyiğit: Bu saatten sonra derhal seçime gidilmelidir
Başbakan hükümetin istifasını sunacağını açıkladı.
UBP-DP-YDP azınlık hükümeti zaten çoktan bitmişti.
Bunu kendileri de biliyordu.
Şimdi sadece malumun ilanı yapılıyor.
Baskıyla, zorlamayla buraya kadar.
Zaten görevde kaldıkları her gün toplumun, ülkenin geleceğinden çalmaktaydılar.
Şimdi yeni bir süreç başlıyor.
Toplum yaşanan tüm bu süreci baştan sona değerlendirmeli.
Bu saatten sonra derhal seçime gidilmelidir.
Erhan Arıklı: Bize göre 60 gün içerisinde geniş tabanlı bir Hükümet kurulursa ne ala
HAYIRLI OLSUN…
Başbakan Ersan Saner bugün Hükümetin istifasını sundu.
Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Şimdi sürecin Anayasaya uygun olarak işlemesini bekliyoruz.
Mesela muhalefetin aylardan beri üzerinde durduğu geniş tabanlı bir seçim hükümeti kurma becerisini gösterip göstermeyeceğini hep birlikte göreceğiz.
Bize göre 60 gün içerisinde geniş tabanlı bir Hükümet kurulursa ne ala. Kurulamazsa Aralık sonu erken seçim yapılmalıdır.
Özersay: Memleketin gözü aydın
Aylardır zaten ruhunu teslim etmiş olan memlekete zerre faydası dokunmayan bu mefta yamalı bohça hükümet şimdi defnediliyor. Halkın, memleketin gözü aydın…
Bu memleket sahipsiz değildir.
Bu memleket sahipsiz değildir.
Atakan: 10 ayda yapılan tek doğru iş
Başbakan Ersan Saner’in son 10 ayda yaptığı tek doğru iş oldu bu. Ta başından Ekim 2021 seçim tarihi ile kurulan ancak daha ilk günden attığı imzayı, verdiği sözü yutan “azınlık” hükümeti acz içinde yürüyemeyeceğini geç de olsa anladı. Gailesi memleket olmayan, odağı halk olmayan bu dönemin kendi “güdük”, zararı ise büyük oldu.
Neyse ki bu memleket sahipsiz değil !
Neyse ki bu memleket sahipsiz değil !
Şahali: İsitfa etmediniz efendiler, dağıldınız!