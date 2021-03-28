Özyiğit: UBP de artık “ilhak” mı diyor?

TDP Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, UBP’ye artık “ilhak” mı diyor sorusunu Meclis’te soracağını belirtti.

İlhak mı? Kıbrıs Türkü ilhakla dünyadan tamamen kopacağının farkındadır, o yüzden buna asla izin vermez.

Ama benim esas merak ettiğim UBP de artık “ilhak” mı diyor? Yoksa onlar da hepimiz gibi mi düşünüyor?