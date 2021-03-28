Demirhan’da bir araçta yarım tonu aşkın kaçak et

Demirhan’da bir araçta polis tarafından yapılan aramada toplam 500 kilogramın üzerinde gümrüğe beyan edilmemiş kaçak et ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.30’da Demirhan’da M.S.’nin (E-41) kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş, 376.25 kilo kemiksiz sığır eti, 58.80 kilo büyükbaş hayvan iç yağı, 54.85 kilo terp, 63.20 kilo dana kıyması, 32.15 kilo muhtelif domuz eti ve 25 kilo süt tozu tespit edildi.

Adı geçen şahıs tutuklandı.