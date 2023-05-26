Özuslu: Dev-İş, emek mücadelesinin önemli bir parçasıdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Dev-İş) ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Sami Özuslu, “Hasan Sarıca’dan Bayram Çelik’e, Ali Gulle’den Mehmet Seyis’e, Hasan Felek’e ve bugün Koral Aşam’a kadar Dev-İş bu ülkede emek mücadelesinin tarihinin önemli bir özetidir, parçasıdır” ifadelerini kullandı. Ziyaret sırasında CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da Sami Özuslu’ya eşlik ederken, Dev-İş Başkanı Koral Aşam da ziyarette hazır bulundu.

ÖZUSLU: DEV-İŞ İKİ TOPLUM ARASINDA BİR KÖPRÜDÜR

Ziyarette konuşma gerçekleştiren CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, “Dev-İş hem yıllardır üyesi olduğum hem de çalıştığımız kurumlarla toplu iş sözleşmeleri yaptığımız sendikamızdır” ifadelerini kullandı. 1 Mayıs denince akla gelen ilk örgütün Dev-İş olduğuna dikkat çeken Özuslu, “Hasan Sarıca’dan Bayram Çelik’e, Ali Gulle’den Mehmet Seyis’e, Hasan Felek’e ve bugün Koral Aşam’a kadar Dev-İş bu ülkede emek mücadelesinin tarihinin önemli bir özetidir, parçasıdır” dedi.

Dev-İş’in aynı zamanda iki toplum arasında da bir köprü olduğunu vurgulayan Özuslu, “Emekçilerin-emekli emekçilerin haklarını ve Kıbrıs’ın güneyindeki haklarının mücadelesinin de bir köprüsüdür. Son derece önemli işlevleri vardır” ifadelerini kullandı. “Toplumun önemli bir kesimine verilen hizmetin öneminin altını çizmek gerekir” diyen Özuslu, Dev-İş’in, geçişlerin kapalı olduğu dönemde bile emekçilerin haklarına erişmesi ve haklarının savunulmasında çok büyük bir emeği olduğunun altını çizdi.

Sami Özuslu, “Dev-İş bizim yuvamız. Ben Koral Başkan nezdinde bütün Dev-İş ailesine teşekkür ederim” diye konuştu. Dev-İş eski Başkanlarından Mehmet Seyis’in sosyal medyada yaptığı paylaşımı da anımsatan Özuslu, Seyis’in kendisiyle olan fotoğrafı paylaştığını söyledi ve “Biz birbirimizi sokakta bulduk” Yazdığını ifade etti. Özuslu, “Doğrudur. Biz hep sokakta birlikteydik ve sokakta olmaya devam ediyoruz. Eylemde, toplantıda, mitingde, iki toplumlu aktivitelerde, 1 Mayıs’ta hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Yolumuz birdir ve bellidir. Bu yolda hepimize başarılar diliyorum” dedi.

AKANSOY: DEV-İŞ İDEOLOJİK DÜNYAMIZIN BİR PARÇASIDIR

Ziyaret sırasında söz alan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ise “Burası bizim ideolojik dünyamızın bir parçasıdır” dedi. Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Akansoy, demokrasinin giderek daraltılmaya çalışıldığına dikkat çekti. Sendikalara olan baskılarla ilgili de konuşan Akansoy, söz konusu durumu eleştirdi ve mücadelelerine devam edeceklerini belirtti. Akansoy, “Sendikaların öne çıkacağı, hak mücadelesinin süreceği bir döneme evrileceğiz hep birlikte. Bizim için önemli olan içinde bulunduğumuz zor koşulları aşabilmek için bir an önce erken seçime gitmektir” dedi. “Erken seçim, emekçilerden esnafa kadar, toplumun tüm unsurlarının ihtiyacı olan yeni bir düzene, yeni bir sisteme geçiş için elbirliğiyle bu toplumu yönetmek demektir” diyen Akansoy, bu süreçte CTP’nin toplumla birlikte yönetme anlayışını öne çıkarttığını kaydetti.

AŞAM: İLERİCİ GÜÇLERLE BİRLİKTE GELECEK İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Dev-İş Başkanı Koral Aşam ziyaret sırasında yaptığı konuşmada içinde bulunduğumuz dönemin, kritik bir dönem olduğunu vurguladı. Ülkenin içinden geçmekte olduğu sürecin çok önemli olduğuna dikkat çeken Aşam, “Halkın gelecekten umudunu kesmekte olduğu bu süreçte, en azından psikolojik olarak motivasyonun yükselmesi için ülke geleceğine dair gailesi olan insanların bu seçimden kazanarak çıkması, toplum adına çok önemlidir” ifadelerini kullandı. Mevcut hükümetin toplumla olan bağının koptuğuna işaret eden Aşam, “Bir tek kuzeyden gelecek olan emirler doğrultusunda bir şeyleri bizlere dayatmaya çalışmaktadırlar” dedi. Önümüzdeki ara seçimlerin önemine de değinen Aşam, “Her ne kadar da tek bir milletvekilliği için yapılacak bu seçim meclis aritmetiği açısından önemsiz gibi görünse de toplumun geleceğe olan bakış açısını ve kendine olan inancını tekrardan tesis edebilmesi için bu seçimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. “Hem CTP’yi hem de Sami Özuslu’yu bu göreve ve sorumluluğa talip olduğu için tekrardan kutluyoruz ve başarılar diliyoruz” diyen Aşam, yollarının ve mücadelelerinin bir olduğuna vurgu yaptı. Aşam, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilerici güçlerle birlikte gelecek için mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.